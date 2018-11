Ex-Parteichef kritisiert: „Die CSU ist weit weg vom Lebensgefühl der Stadt“

Erwin Huber hat am Mittwochabend Salz in die CSU-Wunde gestreut. Beim „Hinterzimmergespräch“ mit Ex-CSU-Stadtrat Dominik Härtl wetterte Huber: „Seehofer hat diese Akzeptanz nicht mehr, er muss seinen Platz freimachen.“ Von den 70 Zuhörern im Veranstaltungssaal der VR-Bank in der Altstadt klatschen daraufhin nur wenige.

Dachau – Erwin Huber ist als „Haudegen“ und „Wadlbeißer“ bekannt, erklärte Moderator Härtl. Er hatte den niederbayerischen Politiker eingeladen, um nach 40 Jahren Landtag Bilanz zu ziehen – schließlich hat Huber seine politische Karriere im vergangenen Oktober an den Nagel gehängt: Er war unter anderem Generalsekretär, Staatskanzleichef, Finanz- und Wirtschaftsminister, Parteivorsitzender und hat CSU-Urgesteine wie Franz Josef Strauß, Theo Waigel und Edmund Stoiber miterlebt. Doch seit einigen Wochen sitzt Huber wieder im Hörsaal der Uni und hat – mit 74 Jahren – begonnen, Philosophie zu studieren: „Ich wollte es meinem Sohn einfach beweisen. Der hat gesagt, probieren kannst es ja, aber schaffen wirst es eh nicht.“

Am Donnerstagabend saß der Ex-Politiker sichtlich gelassen am schwarzen Tisch neben Härtl, die Füße übereinander gekreuzt, mal mit schelmischen Grinsen, mal nachdenklich: Die CSU mache ihm Sorgen – obwohl er auch schon schlechte Partei-Zeiten erlebt hat, zum Beispiel 2008: Da heimste Huber als Parteivorsitzender mit Ministerpräsident Günther Beckstein nur 43 Prozent für die CSU ein – damals ein Desaster: „Ich wundere mich, dass man sich heute bei 37 Prozent gar nichts denkt.“ Und er kritisierte den (noch) Parteivorsitzenden und Innenminister scharf: „Was Seehofer in der großen Koalition gemacht hat, geht einfach gar nicht!“ Und: „Der Stil der Auseinandersetzungen hat uns sehr geschadet.“

Selbstkritisch sah er seine Partei auch beim Thema Umweltschutz: „Da haben wir keine echte Kompetenz drin, die Dieselpolitik ist eine Katastrophe.“ In der Landeshauptstadt München habe die CSU sowieso den Anschluss verpasst: „Eine Politik mit nur einem Hauch von Fremdenfeindlichkeit“ komme da eben nicht an. Moderator Dominik Härtl hakte nach: „Sie haben einmal gesagt, Multi-Kulti sei eine Brutstätte von Kriminalität. Sind Sie da jetzt anderer Meinung?“ Huber sei weiterhin „kein Anhänger von Multi-Kulti“, aber: „Die Münchner CSU ist einfach weit weg vom Lebensgefühl der Stadt.“

Für Huber wäre nie eine andere Partei in Frage gekommen. Obwohl er in den Nachkriegsjahren eher in der Unterschicht aufwuchs: auf einem Einödhof – ohne Strom und ohne Wasser – im niederbayerischen Reisbach, seine Mutter war Tagelöhnerin, seinen Vater kannte er nicht. „Hätte es da einen nicht eher in die SPD treiben können“, fragte Härtl. Nein, sagte Huber überzeugt: „Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied.“ Also wurde er nach der Realschule Finanzbeamter, studierte VWL, engagierte sich in der JU und kletterte die CSU-Karriereleiter nach oben. Ab 1987 saß er im Landtag. Die Zeit unter Ministerpräsident Stoiber sei „ein glänzendes Jahrzehnt“ gewesen: „Da waren kontroverse Diskussionen möglich.“

40 Jahre Politik, viele Dienstreisen, Endlos-Sitzungen – das muss eine Ehe erstmal aushalten. Huber plauderte über seine Ehefrau Helma aus dem Nähkästchen: „Bevor ich bei Dienstreisen ins Bett sinke, hat sie erwartet, dass ich mich melde.“ Zuhause scheint er der sparsame Finanzminister geblieben zu sein. Härtl: „Sie sollen ihrer Frau jahrelang eine neue Küche verwehrt haben?“ Huber gab zu und grinste: „Das stimmt“. Inzwischen habe er sich aber breitschlagen lassen. Ist nun Horst Seehofer der nächste Ex-Politiker beim „Hinterzimmergespräch“? Fraktionsvorsitzender Florian Schiller glaubt nicht daran: „Seehofer ist noch nicht ganz abgekanzelt – aber vielleicht in zwei Jahren...“