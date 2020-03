Doppeldeutiges Video einer Dachauer Kreistagskandidatin: Die heiße Phase im Wahlkampf hat begonnen

Eine junge CSU-Kreistagskandidatin hat über Facebook um Stimmen geworben. Eigentlich ein normaler Vorgang in Wahlkampfzeiten, doch das Video spielt bewusst mit sexuellen Anspielungen. Geht das zu weit? Die Meinungen darüber gehen auseinander.

Eine junge Frau steht an einem Strand, blickt zurück über ihre nackte Schulter und sagt: „Ich will einen Dreier.“ Dann wird ein Chatverlauf abgespielt, in dem die junge Frau schreibt: „Hey Du, ich will meine Leidenschaft ausleben. Heiße Themen, harte Fakten.“ Schnell gibt es einen Interessenten, der fragt, wenn es ihr denn passe. Sie: „Am 15. März von 8 bis 18 Uhr oder wann immer du Zeit hast ... ein Dreier geht immer.“ Erst dann wird aufgeklärt, dass der „versprochene beste Dreier deines Lebens“ nicht in Form von Geschlechtsverkehr stattfindet, sondern bei der Kommunalwahl. Das Video ist ein Wahlwerbespot, die junge Frau ist eine CSU-Kandidatin und bittet um drei Stimmen.

Wenn Wahlwerbung Gesprächsstoff liefern soll, dann ist es der jungen Kandidatin, Julia Grote aus Dachau, definitiv gelungen. Neben Begeisterungsstürmen erntete die 30-Jährige aber auch einen veritablen Shitstorm; die Kritik bezog sich darauf, dass derart sexualisierte Werbung in Zeiten von „#me too“ nicht mehr angebracht sei.

Unter dem Stichwort „#me too“ machen Frauen seit Ende 2017 auf sexuelle Belästigung und Übergriffe aufmerksam. Besonders die Werbebranche, die Frauen seit jeher als Objekte männlicher Begierde darstellt und und oft noch immer nach dem Motto „Sex sells“ arbeitet, wird dabei von den „#me too“-Aktivistinnen kritisiert.

Dass ihr Video in dieser Hinsicht auch nur ansatzweise kritikwürdig ist, sieht Julia Grote nicht: Die Bitte nach dem „Dreier“ sei für sie „ganz offensichtlich nur ein Wortspiel und ein Scherz“ . Viele hätten den Scherz direkt erkannt, wenige nicht. „Humor ist immer subjektiv. Frauenrechte sind es nicht.“

Zustande gekommen sei das Video auch nicht nach stundenlangen Strategiebesprechungen, sondern aus Unterhaltungen mit Freunden. Für die Wahl brauche sie „einen Dreier vor meinen Namen“, hatte sie immer zu ihren Freunden gesagt. Als die dann reihenweise geschmunzelt hätten, sei ihr klar geworden, dass man die Sache „auch in einem anderen Kontext sehen kann“. Ein altes Urlaubsfoto aus Bali, lustige Musik dazu – fertig war das Video.

Natürlich, gibt Grote zu, wusste sie um die Zweideutigkeit des „Dreier“-Aufrufs. Ihr Ziel sei aber schlicht gewesen, damit Aufmerksamkeit zu generieren für sich und für die Kandidaten der Jungen Union Dachau. „Wir haben eigene Ideen und wir haben ein eigenes Programm für die Dachauer Kreistagswahl!“ Wenn daher nur ein Bruchteil derer, die ihr Internetvideo gesehen hätten, weiterklicken auf die Seite der Jungen Union, dann, so Grote, „war es gute PR“.

Das sehen nicht alle so. Ein Facebook-Kommentar etwa glaubt folgende Botschaft zu erkennen: „Unsere Töchter lernen: „Hey, wofür brauche ich einen Schulabschluss/Bildung/Wissen?! Ein guter Körper und dirty talk tut’s doch auch!“ Ein anderer Kommentar bemängelt weniger das Frauenbild als vielmehr die völlige Inhaltslosigkeit der Wahlwerbung.

Grote will das so nicht so stehen lassen. Sie sei eine emanzipierte junge Frau, der sich die Frage, was eine Frau dürfe oder nicht, gar nicht stelle. Sie sei unabhängig und verdiene ihr eigenes Geld, Politik mache sie ehrenamtlich in ihrer Freizeit. Und überhaupt müsse man doch auch bedenken, worum es hier gehe: Schließlich, so Grote, „bin ich nicht die Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche. Ein bisschen Spaß sollte erlaubt sein“.