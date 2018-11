Ein herausragender Experte

Das Krebszentrum im Helios Amper-Klinikum Dachau hat eine neue Führung: Privatdozent Dr. med. Axel Kleespies wurde einstimmig zu dessen Leiter gewählt.

Dachau – Kleespies kündigte ein neues Metastasenzentrum für das Helios Amper-Klinikum Dachau an. Zudem soll künftig ein wissenschaftlicher Beirat die Arbeit des Cancer Centers unterstützen.

Kleespies gilt als herausragender Experte in der Bekämpfung von Krebserkrankungen und hatte bereits zum 1. September die Leitung der Allgemein-, Viszeral-, Thorax- und Onkologischen Chirurgie als Chefarzt am Helios Amper-Klinikum Dachau übernommen. Der Mediziner trat die Nachfolge von Prof. Dr. med. Horst-Günter Rau an, der Ende August in den Ruhestand wechselte, dem Klinikum aber weiterhin verbunden bleibt. So wird Rau das erste Mitglied des neu gegründeten Beirates des Krebszentrums.

Aufgabe des wissenschaftlichen Beirates ist es, die Belange des Cancer Centers nach außen hin zu vertreten, wissenschaftliche Aktivitäten zu koordinieren und neue, geeignete Partner an das Krebszentrum zu binden.

„Ich freue mich sehr über die Wahl von Privatdozent Dr. Kleespies“, so der Ärztliche Direktor, Professor Dr. med. Hjalmar Hagedorn. „Er genießt ein hohes Ansehen in Fachkreisen und bei Patienten.“

Metastasen entstehen, wenn sich Krebszellen vom ursprünglichen Tumor ablösen und sich in anderen Körperteilen ansiedeln und vermehren. Im Metastasenzentrum sollen individualisierte Therapiekonzepte intensiviert und weiter erforscht werden, um gestreute Tumore mit den modernsten Methoden bestmöglich zu behandeln. Das Team um Kleespies will sich auch verstärkt mit Rezidiven, also dem Wiederauftreten von Tumoren Jahre nach der ersten Krebserkrankung, beschäftigen.

Für das Metastasenzentrum ist daneben das Angebot eines Zweitmeinungsportals geplant: Patienten, Angehörige und Ärzte, die sich nach der Diagnose unsicher sind, können sich dort eine zweite Empfehlung von Experten des Dachauer Krebszentrums einholen und sich persönlich beraten lassen. dn

Vortrag

Im Zuge der Veranstaltungsreihe Gesundheitsforum Dachau hält Priv.-Doz. Dr. Kleespies am Mittwoch, 7. November, um 18 Uhr einen Vortrag zu dem Thema: „Wenn der Krebs gestreut hat: Behandlungsmöglichkeiten von Leber-, Lungen-, Bauchfell- und Knochenmetastasen.“ Patienten und Interessierte können sich in diesem Rahmen schon bald persönlich bei dem ausgewiesenen Fachmann über die gezielte Metastasenbehandlung und das geplante Metastasenzentrum informieren. Der Vortrag findet im Tagungszentrum (Untergeschoss) des Klinikums statt und beginnt um 18 Uhr.

mm