Drei Einbrüche in einer Nacht

Einbrecher waren in der Nacht zu Freitag in Dachau und Indersdorf am Werk. © Silas Stein

Polizei ermittelt zu Fällen in Dachau und Indersdorf – Zeugen gesucht

Dachau/Indersdorf – Erfolglos hat ein unbekannter Täter am frühen Freitagmorgen versucht, in eine Gaststätte an der Münchner Straße einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, scheiterte der Täter gegen 2.30 Uhr daran, ein Fenster aufzubrechen und so in das Innere des Lokals zu gelangen.

Erfolgreicher dagegen waren zwei Täter, die etwa zur gleichen Zeit in Indersdorf nach Aufbrechen eines Fensters in die Gaststätte Doll einbrachen, gewaltsam die Registrierkasse öffneten und das darin aufbewahrte Münzgeld entwendeten. Allerdings überraschte ein Angestellter die Täter bei dem Diebstahl, woraufhin beide die Flucht ergriffen. Die Täter wurden als 1,70 bis 1,80 Meter groß beschrieben; der eine dunkel bekleidet, der andere mit heller Jacke und heller Mütze.

Ebenfalls in Indersdorf und ungefähr zur gleichen Zeit gab es einen weiteren Einbruch: Zwei Unbekannte brachen die Tür zu einem Fitnessstudio in der Gewerbestraße auf, öffneten gewaltsam die Türen in einen Büroraum sowie eine Physio-Praxis und nahmen alles mit, was ihnen wertvoll erschien: Bargeld, einen tragbaren Tresor und ein paar Getränke. Dass es sich bei den Indersdorfer Einbrüchen um die selben Täter handelt, davon geht die Polizei aus: „Ein Zusammenhang der beiden Einbrüche in Indersdorf wird geprüft“, erklärt Sprecher Björn Scheid.

Sachdienliche Hinweise zu allen Fällen erbitten die Ermittler daher unter Telefon 0 81 31/56 10.

pid