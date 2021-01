Drei Unfälle auf glatter Fahrbahn

Röhrmoos/Indersdorf – Nicht angepasste Geschwindigkeit bei winterlichen Straßenverhältnissen war die Ursache für drei Unfälle im Dachauer Hinterland. Nach Angaben der Polizei kam eine Hebertshauserin (23) am Montag gegen 10.15 Uhr in Röhrmoos auf der Arzbacher Straße mit ihrem Ford nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich im angrenzenden Acker.

Die Frau verletzte sich und kam ins Krankenhaus Dachau. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von 5000 Euro. Auf der Kreisstraße DAH 3 zwischen zwischen Großinzemoos und Röhrmoos kam eine Unterschleißheimerin (27) mit ihrem VW nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Sie blieb unverletzt, der Pkw hat Totalschaden (12 000 Euro), der Baum ebenfalls, so die Polizei. In Indersdorf kam ein Lkw mit Sattelauflieger am gestrigen Dienstag gegen 1.20 Uhr auf der Staatsstraße 2050 in Richtung Niederroth fahrend kurz vor dem Bahnübergang nach rechts von der Fahrbahn ab und musste vom Abschleppdienst geborgen werden.

mm