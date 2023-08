Drogendealer verurteilt: Angeklagter betreibt Cannabis-Plantage im Keller

Akten liegen vor einem Prozess in einem Landgericht auf dem Tisch. © Swen Pförtner/dpa/Symbolbild

Ein 38-Jähriger aus dem Landkreis Dachau betrieb in seinem Keller eine Cannabisplantage. Jetzt wurde vom Landgericht zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilt.

München/Landkreis Dachau – Florian B. (Name geändert) hat ein großes Herz. Er liest Schnecken, Würmer und Tauben von der Straße auf und bringt sie notfalls zum Tierarzt. Doch der 38-Jährige aus dem Dachauer Hinterland hat auch eine dunkle Seite: Er hat mit Drogen im großen Stil gedealt. Und das nicht zum ersten Mal. Dennoch hatte das Münchner Landgericht viel Verständnis für ihn.

Online-Shop für Cannabis war der Anfang

Angefangen hatte es mit einem Online-Shop für Cannabis. Allerdings vertrieb Florian B. nicht das übliche Cannabis, sondern sogenanntes CBD-Cannabis mit einem nur geringen Anteil des Wirkstoffs Tetrahydrocannabinol. Das Cannabis hatte er in Österreich bestellt und zur Wohnung seiner Lebensgefährtin in einer Dachauer Landkreis-Gemeinde liefern lassen.

Dass er sich mit dem Onlinehandel strafbar machen könnte, war ihm nicht bewusst. Deshalb war es für ihn auch selbstverständlich, seinen Online-Shop beim Gewerbeamt anzumelden. Es kam, wie es kommen musste: Das Gewerbeamt informierte die Polizei, die weitere Ermittlungen aufnahm.

Bereits in der Vergangenheit wegen eines Betäubungsmitteldeliktes zu einer Bewährungsstrafe verurteilt

Schließlich ist Florian B. kein unbeschriebenes Blatt: Vor zehn Jahren war er schon einmal wegen eines Betäubungsmitteldeliktes zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Mit seinem Bruder hatte er damals Cannabis-Pflanzen im Garten angebaut. B. ist selbst drogenabhängig: Mit zwölf Cannabis, später Heroin. Aktuell bekommt er Polamidon zur Substitution.

Die Ermittlungen der Polizei ergaben: Mit einem Freund, der ebenfalls im Landkreis wohnt, betreibt Florian B. eine Cannabis-Plantage im Keller von dessen Haus. Außerdem fand die Polizei in dem Haus eineinhalb Kilo geerntetes Marihuana – und zwei Messer. Die Staatsanwaltschaft klagte ihn deshalb wegen bewaffneten Drogenhandels an. In der Regel steht darauf eine Mindestfreiheitsstrafe von fünf Jahren.

Von den Messern habe er nichts gewusst, sagt B. vor Gericht. Alles andere räumt er ein. Das Gericht stellte ihm dafür eine Strafe zwischen eineinhalb und zwei Jahren in Aussicht – auf Bewährung.

Psychiatrische Sachverständige bescheinigt eine „Pippi-Landstrumpf-Mentalität“

Eine psychiatrische Sachverständige bescheinigte dem 38-Jährigen eine „Pippi-Langstrumpf-Mentalität“: Nach seinen eigenen Wertmaßstäben mache er sich die Welt, wie sie ihm gefällt. Nach zwei abgebrochenen Lehren hatte er zunächst in einem Coffee-Shop in Amsterdam und dann als Immobilienmakler gearbeitet. Anschließend ging er nach Portugal und Teneriffa und betrieb – wieder zurück in Deutschland – eine Pornoseite im Internet. Mittlerweile lebt er davon, Kleidung aus Containern einzusammeln und übers Internet zu verkaufen.

Die Vorsitzende Richterin betonte den „Blick nach vorne“. Die dreimonatige Untersuchungshaft sei ein „einschneidender Moment“ für den Angeklagten gewesen. Eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten sei deshalb ausreichend. Als Bewährungsauflage gab ihm die Strafkammer auf, sich regelmäßigen Drogenscreenings zu unterziehen, die die Staatskasse zahlt, solange sie negativ sind. Auch wenn die Cannabis-Aufzucht „mit einem ausgeklügelten Bewässerungssystem“ und auch sonst „toll aufgezogen war“, sei eine Vollzugsstrafe nicht erforderlich, begründete die Richterin das Urteil.