KVD-Druckwerkstatt zeigt am 15. März Vielfalt ihrer Möglichkeiten

Von: Miriam Kohr

Wird seine Siebdruckmaschine einweihen: Künstler Michi Braun. © Miriam Kohr

Dachau – Die traditionellen Drucktechniken wurden am 15. März 2018 in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes der Deutschen UNESCO-Kommission aufgenommen. Ein Tag zum Feiern!

Dachau: Deshalb findet seitdem jährlich am 15. März der Tag der Druckkunst statt. Die Druckwerkstatt der Künstlervereinigung Dachau (KVD) in der Brunngartenstraße beteiligt sich heuer an diesem Tag. Sie möchte die vielen Drucktechniken vorstellen und Besuchern auch die Möglichkeit geben, selbst etwas zu drucken.

Zeigen, was in der KVD-Druckwerkstatt alles möglich ist: Dieter Faustmann, Martin Blütgen, Richard Wallner und Bruno Schachtner (v. l.). © Miriam Kohr

Gedruckte Text- und Bildmedien sind seit mehr als 500 Jahren Teil der europäischen Kultur und Wissensgesellschaft. In Deutschland stehen Johannes Gutenberg und Albrecht Dürer stellvertretend für die Anfänge dieser Innovation“, so begründet die UNESCO-Kommission unter anderem den Eintrag in das Verzeichnis im immateriellen Kulturerbe. Mit der Erwähnung von Gutenberg und Dürer wird von der Kommission eine doppelte Bedeutung des Begriffs Kunst angesprochen: Handwerkskunst und Bildende Kunst.

Beides wird auch bei der KVD und ihrer Druckwerkstatt groß geschrieben. „Ich kannte den Tag der Druckkunst von anderen Stellen und fand, dass wir da unbedingt mitmachen müssen. Um dabei zu sein und auch wahrgenommen zu werden“, erzählt Martin Blütgen, in den Reihen der Druckkünstler der Experte für Lithografien. Die Druck-Fachmänner der KVD haben bereits viele Vorträge, Kurse und Workshops in der Druckwerkstatt gehalten, die Beteiligung an diesem offiziellen Tag der Druckkunst ist dennoch eine Premiere.

Dafür haben sie sich für besagten Mittwoch einiges einfallen lassen. So wollen sie von 15 bis 19 Uhr vor allem die Vielfalt der Möglichkeiten in der Werkstatt im Keller des Gebäudes an der Brunngartenstraße zeigen. Hochdruck wie den Buchdruck, Tiefdruck für Holz- oder Linolschnitte oder auch Siebdruck stellen sie aus und möchten einige der vielen alten Maschinen in Aktion zeigen.

Der Künstler Michi Braun beispielsweise wird am 15. März seine neue Siebdruckmaschine einweihen. Diese steht in der Werkstatt unberührt, seitdem er sie aus einem Nachlass ergattern konnte. Er wird ein zweifarbiges Motiv auf T-Shirts drucken, die gerne mit nach Hause genommen werden dürfen. „Die Leute können auch Shirts und Stofftaschen selbst mitbringen, ich habe aber auch eine kleine Auswahl hier“, kündigt er an.

Auf der automatischen Andruckpresse, in der großformatige Papiere bedruckt werden können, zeigt Bruno Schachtner einen Buchdruck. Die Buchstaben einer gotischen Schriftart hat er für den Schriftzug bereits gewählt.

Dieter Faustmann wird überwiegend bei den zwei Tiegeldruckmaschinen stehen. Sie sind quasi die Vorgänger der Druckpressen und über 170 Jahre alt. Damit werden Bierdeckel mit dem Schriftzug „Tag der Druckkunst“ bedruckt. „Dabei dürfen die Besucher auch selbst Hand anlegen“, kündigt Faustmann an. Genauso wie bei einer weiteren Buchdruckpresse, in der Holzschnitte darauf warten, von den Besuchern gedruckt zu werden.

Wer Interesse an der Setzerei hat, wird unter anderem von Richard Wallner bedient. Der Schriftsetzer weiß genau, wo die Buchstaben in einem Setzkasten zu finden sind.

Natürlich informieren die KVDler auch über die monatlich stattfindende offene Druckwerkstatt oder über weitere Druckverfahren, wenn gewünscht. Es sind Jung und Alt gleichermaßen eingeladen, in die Kunst des Drucks einzutauchen. MIRIAM KOHR

Der Tag der Druckkunst

in der Druckwerkstatt der KVD, Brunngartenstraße 5, Eingang Keller, findet am kommenden Mittwoch, 15. März, von 15 bis 19 Uhr statt. Ausführliche Informationen zur Druckwerkstatt gibt es auch im Internet unter https://kavaude.de/werkstatt.