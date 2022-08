Dürre wirkt sich auf Erntebilanz im Landkreis Dachau aus

Von: Stefanie Zipfer

Teilen

Das Getreide ist (wie hier bei Westerholzhausen) längst abgeerntet, der Mais folgt bald: Die Ernte in diesem Sommer war geprägt von einem guten Frühjahr, aber einem viel zu trockenen und heißen Sommer. © Christian Fischer

Getreide durchschnittlich, Kartoffeln, Mais und Rüben in Gefahr, Grünland eine „Katastrophe“: So lautet die Erntebilanz von Kreisbauernobmann Simon Sedlmair.

Dachau – Der Sommer 2021 war kein guter. Es hatte oft und kräftig geregnet, so dass es die schweren Landmaschinen kaum auf die Felder schafften: Zu groß war die Gefahr, dass sie einsinken und den Boden beschädigen könnten. Schwere Gewitter sorgten mancherorts für eine buchstäblich verhagelte Ernte.

Getreideernte im Landkreis Dachau ist nicht so schlecht ausgefallen wie befürchtet

Doch der kühle Sommer 2021 hatte dafür gesorgt, dass die Wälder Wasser speichern konnten. Die Folge, so Simon Sedlmair: „Sie haben den diesjährigen Sommer eigentlich ganz gut überstanden.“

Und Sedlmair als Dachauer Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands (BBV) hat gleich noch eine weitere gute Nachricht: Auch die Getreideernte im Landkreis sei nicht so schlecht ausgefallen wie befürchtet. Gerade im Norden Deutschlands hatten Trockenheit und Hitze für verheerende Ernteausfälle gesorgt. Die hiesigen Böden, die Wasser besser speichern könnten als die norddeutschen, sowie ein „gutes Frühjahr“ hätten im Landkreis aber das Schlimmste verhindert und für einen „durchschnittlichen Ertrag“ gesorgt. „Wir dürfen nicht jammern“, so der BBV-Kreisobmann.

Bemerkenswert beim Getreide war lediglich der Zeitpunkt der Ernte: „Normalerweise werden wir zum Dachauer Volksfest fertig“, erklärt Sedlmair. Heuer waren Weizen, Gerste und Co. schon „mindestens zwei Wochen“ früher erntereif. Und: Der Proteingehalt des Weizen sei „ein bissl schlechter gewesen“ als sonst; die Mühlen könnten dies aber kompensieren.

Bei den Hackfrüchten hat der Wassermangel Folgen

Beim den sogenannten Hackfrüchten, also allen voran Mais sowie Kartoffeln und Rüben, zeige der Wassermangel dagegen Folgen. „Denen ging das Wasser aus“, fasst es der Puchschlagener Landwirt Sedlmair zusammen. Bei der Maisernte führe dies zu Einbußen, bei den Kartoffeln und Rüben zu sogar zu „stärkeren Einbußen“.

Wobei man beim Mais differenzieren müsse: An manchen Stellen im Landkreis dürfte die Maisernte nämlich „okay“ ausfallen, an anderen Stellen sei es aber „ganz krass“. Wenn man wachen Auges durch die Dachauer Flure fahre, könne man diese Unterschiede sogar sehen: Hier stehe der Mais schon in voller Blüte, dort sei er 30 Zentimeter kleiner. Das, so Sedlmair, „passt heuer einfach überhaupt nicht“, zum Teil hätten die Landwirte den Mais schon notgeerntet.

Was den Unterschied ausmache: die Regenmenge. Da es in diesem Sommer praktisch nie flächendeckend und anhaltend geregnet, sondern allenfalls örtlich eingegrenzt Gewitter gegeben habe, hätten einige Felder mehr Wasser abbekommen als andere. „An einer Stelle kamen zehn bis 15 Liter Wasser runter, an der anderen über 50 Liter. Das macht dann den Unterschied.“

Bis 30-prozentige Einbußen bei den Zuckerrüben

Bei den Zuckerrüben rechnet der Bauernobmann mit bis zu 30 Prozent Ernteausfällen, bei den Kartoffeln – beziehungsweise bei allen hier im Landkreis angebauten Gemüsesorten – hänge es von der Möglichkeit der Landwirte ab, ihre Felder zu beregnen. „Ohne Beregnung hätten wir bei den Kartoffeln Einbußen von 50 Prozent.“

Eine regelrechte „Katastrophe“ sei der heiße Sommer jedoch für das heimische Grünland gewesen. Seien der erste und zweite Schnitt noch möglich gewesen, sei der dritte „komplett ausgefallen“. Für die Landwirte bedeute dies im kommenden Jahr „massive Futterprobleme“. Und Futter zukaufen werde teuer: Schon jetzt, berichtet Sedlmair, „haben sich die Preise im Vergleich zum letzten Jahr verdoppelt“. Zukaufen werden aber – wegen der schlechteren Maisernte – auch die Biogas-Produzenten müssen. Eine derartige Situation, so der Bauernobmann, „weiß ich seit 1976 nicht mehr“.

Und dieser Blick in die Vergangenheit führt gleich auch dazu, in die Zukunft zu schauen: „Was wir jetzt im Herbst brauchen, ist Regen“, sagt Sedlmair über seine kurz- bis mittelfristige Planung. Bleibe es nämlich weiterhin trocken, bedeute dies für die Wälder, dass „der Borkenkäfer in Fahrt kommt“. Ausreichend Niederschlag im Herbst würde ihn dagegen bremsen. Die Felder bräuchten ebenfalls Wasser, sonst könnte es auch mit der Aussaat für das Folgejahr problematisch werden.

Im Vergleich zu anderen Landkreisen kommt Dachau noch gut weg

Und auch langfristig darf es nicht so trocken bleiben. „Sonst brauchen wir Beregnung für die Felder.“ Weitere Bedrohungen für den Bauernstand seien darüber hinaus ja noch die steigenden Energie- und Futtermittelkosten sowie bürokratische Maßgaben aus Brüssel.

Sedlmairs Vorgesetzter, der deutsche Bauernpräsident Joachim Rukwied, wurde daher in einem Interview zuletzt deutlich: „Schaut man sich die Erträge in den letzten Jahren an, wird deutlich, dass es keinen Spielraum für weitere flächendeckende Einschränkungen bei der Erzeugung von Nahrungsmitteln geben darf“, diese würden die „die Lebensmittelversorgung in Europa gefährden“!

Simon Sedlmair ist derweil erst mal erleichtert, dass die Landwirtschaft im Landkreis Dachau noch vergleichsweise gut durch den extremen Sommer kam. Man müsse nur in den Nachbarlandkreis schauen: „In Aichach ist der Mais erst einen Meter hoch. Dagegen geht’s uns eh noch gut.“

Weitere Nachrichten aus der Region Dachau lesen Sie hier.

Unser Dachau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.