Kooperationsprojekt für Dürrenmatt

Nach den Jubiläumsfeiern zum 150. Todestag des großen Schriftstellers vergangenes Jahr will sich die Ludwig-Thoma-Gemeinde „den nächsten Veranstaltungen widmen“, wie Vorsitzender Eduard Hörl betont.

Dachau – Für das Frühjahrstheater, Friedrich Dürrenmatts tragische Komödie „Der Besuch der alten Dame“ aus dem Jahr 1956, laufen derzeit die Proben. „Der Besuch der alten Dame“ ist eines der bekanntesten Stücke der Nachkriegszeit, das die Thoma-Gemeinde als Gemeinschaftsprojekt mit Schülern des Josef-Effner-Gymnasiums aufführt. Regie führt dabei Angelika Mauersich. Sie ist Mitglied und Darstellerin bei der Thoma-Bühne und Deutschlehrerin am Gymnasium. Rund 20 Mitwirkende stehen auf der Bühne.

Schauplatz des Stücks ist die verarmte schweizerische Gemeinde Güllen. Die Multimilliardärin Claire Zachanassian kehrt in ihre alte Heimat zurück, um Rache an ihrem ehemaligen Geliebten Alfred Ill (Wolfgang Möckl) zu nehmen. Gespannt warten die Bürger und die Repräsentanten von Güllen am Bahnsteig auf ihre „einzige Hoffnung“, von der sie aufgrund ihres „Sinnes für Wohltätigkeit“ eine Milliardenspende erwarten. „Als verteufelt schöne Frau“ ist die frühere Klara in Erinnerung geblieben. „Man muss klug vorgehen“, weiß Ill. Um 11.27 Uhr ist es soweit, als der Zug Venedig-Stockholm tatsächlich in Güllen hält. Claire ist alt geworden, zeigt ihre Beinprothese und lässt sich in einer Sänfte nieder. Sie entpuppt sich als skrupellose, egoistische Frau und setzt ihr Geld ein, um Alfred umzubringen. Den Sarg hat sie gleich mitgebracht.

Premiere feiert das Stück am Freitag, 16. März, um 19.30 Uhr im Ludwig-Thoma-Haus. Weitere Aufführungstermine sind am Sonntag, 18. März, um 18 Uhr, Freitag, 23. März, und Samstag, 24. März, jeweils um 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 25. März, um 18 Uhr. Der Eintritt kostet 12 Euro beziehungsweise ermäßigt 8 Euro für Schüler und Studenten. Karten gibt es bei der Buchhandlung Wittmann in Dachau, bei Bücher bei Beck und Boy in Markt Indersdorf und unter E-Mail info@ludwig-thoma-gemeinde.de.

ink