Zwei Dachauer festgenommen

Zwei Männer aus dem Landkreis Dachau stehen im Verdacht, bei ihrem Arbeitgeber, einer Lkw-Werkstatt im Landkreis München, über einen Zeitraum von etwa einem dreiviertel Jahr Ersatzteile gestohlen und via Internet weiterverkauft zu haben.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums München hatten die gestohlenen Teile einen Wert von mehreren tausend Euro. Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Erkenntnisse, dass über eine Online-Verkaufsplattform mehrere Fahrzeugteile für Lastwagen angeboten wurden.

Aufgrund der Zusammensetzung der Fahrzeugteile wurde eine Überprüfung beim Zentrallager der Lkw-Werkstatt durchgeführt. Hierbei festigte sich der Verdacht, dass es sich um Diebesgut handeln könnte. Im Zuge weiterer Ermittlungen geriet ein 33-jähriger Dachauer, der in der Werkstatt arbeitete, in Verdacht, der Verkäufer der Teile zu sein. Als weiteren Verdächtigen ermittelte die Polizei einen 28-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Dachau, ein ehemaliger Mitarbeiter in der Werkstatt. Beamte der Kripo München fanden bei Durchsuchungen Diebesgut und weitere Beweise, dass die Tatverdächtigen zusammen in gewerbsmäßiger Absicht handelten. Die beiden Männer kamen nach der erkennungsdienstlichen Behandlung wieder auf freien Fuß.

mm