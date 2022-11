Seit 65 Jahren verheiratet: Ehepaar reist quer durch Europa mit Wohnwagen

„Man muss bescheiden und zufrieden sein und anderen etwas gönnen“, gaben Kurt und Lieselotte Kraus Oberbürgermeister Florian Hartmann mit auf den Weg. sim © Simone Wester

Kurt und Lieselotte Kraus genießen seit 65 Jahren ihr gemeinsames Leben. Mit ihrem Wohnwagen „Villa Sorgenfrei“ sind sie quer durch Europa gereist.

Dachau – „Jedes Paar, das heiraten will, sollte vor der Hochzeit drei Wochen auf engstem Raum im Wohnwagen auf einem Campingplatz verbringen, und zwar da, wo nichts los ist“, rät Kurt Kraus allen angehenden Ehepaaren. Wer die „Probezeit“ im Wohnwagen überstehe, könne dann beruhigt heiraten.

Der 87-Jährige weiß, wovon er spricht. Er ist seit 65 Jahren mit seiner Lieselotte immer noch glücklich verheiratet und zusammen genießen sie jeden Tag, der ihnen zusammen mit ihren Kindern, Enkeln und Urenkeln geschenkt wird. „Wir leben sehr, sehr zufrieden und haben keine Sorgen“, betonen die beiden unisono und schauen dabei liebevoll zu ihrer Tochter und Enkeltochter hinüber, die zusammen mit Kurt und Lieselotte Kraus im selben Haus in Pullhausen wohnen.

Ein Haus, das sich die beiden 1964 mit vier kleinen Kindern selbst gebaut haben, worauf sie sehr stolz sind. „Damals hat man keine Firma beauftragt. Unsere Freunde und unsere Familie haben uns geholfen, wir hatten ja keine Ahnung vom Hausbau“, erinnert sich der 87-Jährige. Davor wohnten sie im selben Ort erst zur Miete.

Kennengelernt haben sich Liselotte und Kurt 1954 im Indersdorfer Kino – dem Treffpunkt für junge Leute, die in der Gemeinde Indersdorf lebten. Kurt Kraus war nach seiner Aussiedlung aus dem Sudetenland im Pfarrhaus in Westerholzhausen untergebracht, seine Lieselotte wohnte in Edenholzhausen bei Ainhofen. Eines Tages begegneten sie sich im Kino und ließen sich von dem Augenblick an nicht mehr aus den Augen.

Vor 65 Jahren gaben sich Kurt und Lieselotte Kraus das Ja-Wort. © Simone Wester

Auch als Kurt kurze Zeit später nach Karlsfeld zog, radelte er jedes Wochenende nach Edenholzhausen, um seine Lieselotte zu treffen. 1957 schlossen die beiden dann in St. Anna in Karlsfeld den Bund fürs Leben. Gefeiert wurde in der „Alten Eiche“. Da die heute 85-jährige Lieselotte mit damals 20 Jahren noch nicht volljährig war, mussten die Eltern der Heirat zustimmen, was sie zum Glück auch taten.

Vier Kinder, vier Enkelkinder und vier Urenkel bereichern das Leben des Paares, die das Jubelpaar liebevoll „umsorgen“, wie beide betonen. Neben der Familie und der Berufstätigkeit von Kurt Kraus als Planer bei der MAN schaffte sich das Paar aber Freiraum für ein großes, gemeinsames Hobby: der Kaninchenzucht. Darin waren sie so erfolgreich, dass sie sogar an internationalen Ausstellungen teilnahmen und dabei sogar die Ehre hatten, die monegassische Fürstin Gracia Patricia kennenzulernen.

Später dann, als die Kinder schon erwachsen waren und bei der Pflege der Eltern von Kurt Kraus halfen, die daheim liebevoll bis zum Tod umsorgt wurden, startete das Paar in ein neues Abenteuer. Es kaufte sich 1976 einen Wohnwagen und bereiste ab 1977 ganz Europa. „Wir waren bis letztes Jahr immer von Januar bis Mai unterwegs“, erzählt Lieselotte Kraus strahlend. Vom Polarkreis bis nach Sizilien fuhren sie mit ihrer „Villa Sorgenfrei“, wie sie den Wohnwagen liebevoll getauft hatten.

Jetzt genießt das Paar wieder einen neuen Lebensabschnitt. Nach 65 Jahren Ehe sind sie immer noch glücklich verheiratet und genießen jetzt ihre große Familie, die sie liebevoll umsorgt. Lieselotte Kraus kümmert sich um den großen Garten und ihr Mann geht immer noch leidenschaftlich zum Angeln.

Zur Eisernen Hochzeit gratulierte auch Oberbürgermeister Florian Hartmann persönlich. Gratulationsschreiben erreichte das Paar sogar vom Bundespräsidenten Frank Walter Steinmeier, Ministerpräsident Markus Söder und Dekan Dr. Benjamin Gnan.

