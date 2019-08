Sie füllen die Demokratie mit Leben

Drei Persönlichkeiten aus dem Landkreis Dachau sind mit der Kommunalen Verdienstmedaille in Silber ausgezeichnet worden

Dachau–Edgar Forster, Gertrud Schmidt-Podolsky und Wolfgang Stadler wurden von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann im Odeon des Innenministeriums geehrt – für ihre langjährige Tätigkeit als kommunale Mandatsträger.

„Die Würdigung Ihres Wirkens ist mir als Kommunal- und Verfassungsminister ein ganz persönliches Anliegen“, sagte Herrmann zu den insgesamt 27 Geehrten aus ganz Bayern. „Wir brauchen Menschen, die sich in der Kommunalpolitik engagieren und das öffentliche Leben aktiv mitgestalten, um die Demokratie mit Leben zu füllen.“

Kommunalpolitisches Engagement sei aber nicht immer einfach. „Gerade in einer Zeit, in der sich Kommunalpolitiker in den sozialen Medien zunehmend verbalen Angriffen ausgesetzt sehen und auch Bedrohungen bis hin zu körperlicher Gewalt leider keine Seltenheit sind, kann man die Bereitschaft, sich für die Gemeinschaft einzusetzen und für demokratische Werte einzustehen, gar nicht hoch genug schätzen“, lobte Herrmann. Den Dialog zu führen und nach Konsens zu suchen, sei wertvolle demokratische Basisarbeit.

Drei Verdienstmedaillen in Silber gingen an Kommunalpolitiker im Landkreis Dachau. Dr. Edgar Forster gehört mit Unterbrechungen seit mehr als drei Jahrzehnten dem Stadtrat Dachau an. Forster habe sich in der langen Zeit seines Wirkens als Stadtrat in vorbildlicher Weise, sachkundig und beharrlich für den Erhalt und die Verbesserung der Lebensqualität in Dachau engagiert, so Herrmann in seiner Laudatio. Als Wirtschaftswissenschaftler und Unternehmer sei ihm die gesunde Entwicklung der Stadtfinanzen ein großes Anliegen. Nachdrücklich trete er dafür ein, den städtischen Haushalt dauerhaft auf eine solide Grundlage zu stellen. Sozialer Wohnungsbau, Verbesserung des Kinderbetreuungsangebots und Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs sind weitere Themen, für die sich Forster einsetze.

So gehe auf seine Initiative der Anschluss des Stadtteils Himmelreich an das Busnetz sowie die Verlängerung der Betriebszeiten des Citybusses zurück. Besonders am Herzen liege Forster das Dachauer Volksfest, für das er immer wieder Verbesserungsvorschläge einbringe. Seit fünf Jahren engagiert sich Forster zudem auf Kreisebene, auch als weiterer Stellvertreter des Landrats. Über die Kommunalpolitik hinaus ist Forster als Gründer und Vorsitzender der Gesundheitsstiftung Dachau geschätzt und hat sich als Heimatforscher und Literat Verdienste um die Stadt erworben.

Gertrud Schmidt-Podolskyengagiere sich seit 35 Jahren mit hohem persönlichem Einsatz im Stadtrat Dachau. Als ehemalige Fraktionsvorsitzende und derzeitige dritte Bürgermeisterin gestalte sie die Stadtpolitik entscheidend mit, so Herrmann. Den Aufbau einer städtischen Tourismusabteilung hat sie als Fremdenverkehrsreferentin maßgeblich begleitet. Ein Schwerpunktthema sei für sie der Erhalt der historischen Altstadt. Konsequent achte sie darauf, dass bauliche Veränderungen maßvoll und mit Rücksicht auf die Historie der Altstadt vorgenommen werden. Wichtig seien ihr die Dachauer Städtepartnerschaften mit Klagenfurt und Fondi. Besonders hervorzuheben sei der Beitrag von Schmidt-Podolsky zum Aufbau der Frauen-, Familienberatungs- und Gleichstellungsstelle. Ein Wohnprojekt für Alleinerziehende, der Alleinerziehenden-Treff, Notwohnungen für von häuslicher Gewalt bedrohte Frauen, der Runde Tisch gegen häusliche Gewalt sowie Deutschkurse für Frauen mit Migrationshintergrund seien Projekte, die auf ihre Beharrlichkeit, ihr Durchhaltevermögen und ihr Engagement zurückzuführen sind.

Wolfgang Stadler gehört seit mehr als vier Jahrzehnten dem Gemeinderat Petershausen an. Seit 1984 trägt er zunächst als dritter und seit 23 Jahren als zweiter Bürgermeister besondere Verantwortung. Wolfgang Stadler setzt sich dafür ein, die Gemeinde weiterzuentwickeln und für künftige Herausforderungen zu wappnen. Besonders am Herzen lagen ihm die Ausweisung eines Gewerbegebietes, die Anlage einer Freiflächensolaranlage und die Renovierung des Bahnhofs. Mit Nachdruck setze er sich für die umfangreichen Sanierungs- und Neubauprojekte der Gemeinde ein. Dabei habe das Thema sozialverträgliches Wohnen in seiner Heimatgemeinde für ihn hohe Priorität. Seit 1996 vertritt Wolfgang Stadler als Mitglied des Kreistags die Interessen des Landkreises Dachau und gestaltet die Kreispolitik als stellvertretender Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses und als Mitglied des Kultur- und Schulausschusses verantwortlich mit. Seit zehn Jahren leiste er wertvolle Arbeit im Seniorenbeirat des Landkreises Dachau.

mm