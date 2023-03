„Effe und Gold“ kämpft noch mit dem Brandschutz

Von: Miriam Kohr

Seit letztem Sommer geschlossen: das „Effe und Gold“ in der Altstadt. © mik

Das Lokal „Effe und Gold“ in der Dachauer Altstadt bleibt weiter geschlossen. Der Betreiber verspricht nach der Wiedereröffnung viele Neuerungen.

Dachau – Lange, zu lange, wenn man Fans von Burgern, coolen Drinks und Salaten fragt, hat das „Effe und Gold“ in der Dachauer Altstadt geschlossen. Gerüchte und viele Fragen machen im Internet die Runde. Wann geht es endlich weiter?

Sicher ist: An der Motivation des neuen Pächters mangelt es nicht, denn Franz Panzner ist Feuer und Flamme. Probleme macht der Brandschutz. Panzner, schon immer im Landkreis daheim, übernahm im August 2022 die Pacht für das Burger-Restaurant. Seitdem ist der Laden geschlossen, weil der Pächterwechsel für Renovierungsarbeiten genutzt werden sollte. „Eigentlich wollten wir dann im September, spätestens Oktober wieder öffnen“, erzählt der 32-jährige Ampermochinger, der seit 2018 im „Effe“ arbeitet.

Doch auch nach sieben Monaten Schließzeit stellen die Brandschutzbestimmungen und der Denkmalschutz den Pächter weiter vor große Herausforderungen. Denn mit neuen Feuerlöschern und Feuermeldern war es nicht getan. Brandschutztüren und vorgeschriebene Fluchtwege beispielsweise sind nicht so einfach umzusetzen.

Hinzu kommt laut „Effe“-Unternehmenssprecher Dietmar Petri: „Handwerker haben bis teilweise in den September diesen Jahres hinein volle Auftragsbücher, für einige Arbeiten müssen sie zudem ein bestimmtes Zertifikat vorweisen, um für den Brandschutz alles korrekt vorzuweisen. Außerdem ist das Material knapp. Das alles macht die Vereinigung von Brand- und Denkmalschutz zur Mammutaufgabe.“ Man sei nun an einem Punkt angekommen, „wo wir es nicht mehr selbst in der Hand haben“.

Das bestätigt auch Panzer, denn alle Arbeiten, die sie selbst in die Hand nehmen konnten, seien erledigt. „Fast alles ist neu, die Möbel, der Boden, die Küche, die Bäder“, zählt er auf. „Alle Stühle für draußen habe ich eigenhändig abgeschliffen und neu lackiert“, sagt er und ergänzt: „Ich habe wirklich viel Zeit und Liebe reingesteckt!“Petri bestätigt: „Der Laden hat nichts von seinem Charme verloren, wurde aber ordentlich aufpoliert.“

Die Einrichtung des Burger-Ladens steht also blitzblank bereit. Auch das überarbeitete Konzept und die neuen Essens- und Getränkekarten sind fertig. Natürlich, so Panzner, werde es, wie es das Franchise vorgibt, weiter Burger, Salate, Steaks und Drinks geben. Zudem wolle er aber die vegane und vegetarische Schiene erweitern. Mit einem „Hangover-Frühstück“ am Wochenende sollten die Gäste nach dem Feiern „was Gutes zwischen die Zähne bekommen“.

Einen Eröffnungstermin trauen sich weder Panzner noch Petri zu nennen – zu unsicher sei, welche Handwerker wann die letzten Arbeiten verrichten können. Klar ist nur: Es wird wieder geöffnet. „Wir geben weiter Gas“, verspricht Panzner.