Blechlawine vor den Luxuswohnungen

Die frühere Koschade-Klinik ist seit Jahren die prominenteste Baustelle der Altstadt. Langsam biegt das Großprojekt auf die Zielgerade – auch wenn es in der Parkplatzfrage nach wie vor Probleme gibt.

Dachau – Sie wisse gar nicht mehr, der wievielte Eigentümer und der wievielte Bauherr gerade an der früheren Koschade-Klinik herumbaue, bekannte Gertrud Schmidt-Podolsky (CSU) zuletzt im Bauausschuss. Was sie aber sicher wisse: „Das Thema Stellplätze begleitet uns immer schon. Das war ja der Grund, warum sich das alles so verzögert hat.“

Exakt das Parkplatz-Problem war nun der Grund, warum der Bauausschuss der sogenannten vierten Tektur zum Umbau der Klinik in Eigentumswohnungen nicht gänzlich zustimmen wollte. Dass größere Bauvorhaben, speziell auf schwierigen Grundstücken, im Lauf der Zeit Änderungen erfahren und damit auch die sogenannten Tektur-Pläne immer wieder überarbeitet werden, ist an sich normal. Im Fall der Koschade-Klinik ging es zuletzt um geänderte Treppenmodellierungen in den Hang hinein beziehungsweise einen Dachpavillon mit geringfügig veränderten Abmessungen. „Alles kein Problem“, war man sich im Bauausschuss einig.

Was das Gremium aber – parteiübergreifend – nervte, war das Kernstück der neuesten, vierten Tektur: dass nämlich die Tiefgarage die versprochenen 46 Stellplätze doch nicht würde bieten können; die ursprüngliche Tiefgaragenplanung sei nämlich aus „statisch-konstruktiven Gründen nicht umsetzbar“.

Die Folge: In der Tiefgarage hätten nur noch 42 Autos Platz. Die fehlenden vier Stellplätze sollten daher, nach Wunsch des Bauherrn, auf dem Vorplatz der als „Schlossberg-Terrassen“ vermarkteten Luxuswohnanlage Platz finden.

Schmidt-Podolsky aber sieht das nicht ein: „Wir wollen nicht auf eine Blechlawine schauen“, schimpfte sie. Bei den Nachbarn hätte man ja auch „klare Ansprüche durchgesetzt“. Thomas Kreß (Grüne) war ebenfalls der Meinung, dass „da Stellplätze nix verloren haben“. Der Bauherr, so Kreß, habe der Stadt „ein schönes Entrée versprochen, dann haben wir’s genehmigt, und dann wird’s geändert“. Auch die anderen Ausschussmitglieder fühlten sich in diesem Punkt, gelinde gesagt, auf den Arm genommen.

Ohne den oder die Bauherren in Schutz nehmen zu wollen – die Parkplatzfrage ist tatsächlich kompliziert. Schon der erste Besitzer nach der Amperkliniken AG, die Schweizer Real Estate Opportunities, hatte die Anlage angesichts der örtlichen Schwierigkeiten schnell verkauft. Der nächste Besitzer, die Kaga Dachau GmbH, an der sich auch der Kreuzholzhauser Jakob Kandler beteiligt hatte, gab bald auf: Die Umbaukosten, vor allem die teure Tiefgarage, überstiegen die kolportierte Kaufsumme von 3 Millionen Euro bei weitem. Seit Februar 2016 ist nun die KGS Wohnbau aus Neuburg an der Donau am Ruder; im Internet findet man das Unternehmen zwar nicht mehr; Frank Bunnemann von der für den Vertrieb der geplanten Wohnungen zuständigen Certa Immobilien GmbH aus Gräfelfing betont gegenüber der Heimatzeitung jedoch, dass sich an den Eigentumsverhältnissen nichts geändert habe.

Was Bunnemann, trotz mehrfacher Nachfrage, jedoch nicht sagen kann oder will: Wie viele Wohnungen genau gebaut werden und wie viele davon schon verkauft sind. Die Idee aus dem Bauausschuss, doch angesichts der kleineren Tiefgarage nun einfach weniger Wohnungen zu bauen, dürfte aber – egal wie viele Wohneinheiten schon einen Käufer gefunden haben – nicht wirklich zur Diskussion stehen. Um den Vorplatz der künftigen Wohnanlage trotz parkender Autos dennoch ansprechend zu gestalten, sollen laut Bauherren immerhin Hecken und Kleinbäume gepflanzt werden.

Die Frage wird nun sein, ob der Bauherr die fehlenden Parkplätze einfach ablösen darf, sprich: Er zahlt der Stadt 10 000 Euro für jeden Parkplatz, den er nicht wird bauen können. Das Problem hier: Laut Bauamtsleiter Moritz Reinhold wurde diese Praxis bislang nur bei Gewerbeimmobilien praktiziert.

Oder man einigt sich auf die „charmante Lösung“, wie sie Verkehrsreferent Volker C. Koch (SPD) ins Spiel brachte. Nämlich: „Wir verkaufen ihnen vier Stellplätze in der Altstadtgarage!“ Einziges Problem daran: Die Garage gehört den Stadtwerken. Oberbürgermeister Florian Hartmann gab sich schon jetzt „gespannt, was das kosten würde...“