Der Dachauer CSU-Ortsverband hat am Mittwochabend im Zieglerbräu neue Mitglieder begrüßt, verdiente Mitglieder geehrt und mit der Europaabgeordneten Angelika Niebler über den Zustand der Europäischen Union gesprochen. Hauptperson des Abends aber war Hans Nauderer sen., der den Christsozialen seit nunmehr 70 Jahren die Treue hält.

Dachau – An den 30. Juni 1948 kann sich Hans Nauderer noch gut erinnern. Der Vater, berichtet der 87-Jährige, sei gerade von einer CSU-Sitzung nach Hause gekommen und habe seinem Sohn gesagt: „Heut hamma dich in die CSU aufgenommen. Deinen Mitgliedsbeitrag hab i a scho zoit.“ Doch der ungeplante Beitritt war dennoch ganz im Sinne des Sohnes. Zu einer Partei „hätte ich nicht gehen wollen. Aber die CSU war ja eine Union, drum war es ok“.

Heute, 70 Jahre später, ist Nauderer das dienstälteste Mitglied des CSU-Ortsverbands. Im Rahmen des jüngsten Ehrenabends im Zieglerbräu wurde er dafür geehrt. „70 Jahre, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen“, rief Ortsvorsitzender Tobias Stephan die rund 100 anwesenden CSUler auf. Eine derart lange Mitgliedschaft sei „eine Leistung, die nicht leicht zu toppen ist“ und „was ganz ganz Besonderes“.

Klar, gibt Nauderer zu, habe es in all den Jahren Phasen gegeben, in denen er mit seiner Partei gehadert habe, selbst zu Zeiten des unvergessenen Franz-Josef Strauß. Aber: „Es gab nie was Besseres.“

Schlecht dagegen findet der ehemalige Dachauer Lokalpolitiker dagegen, was aktuell im Land passiere. Gerade die jungen Leute hätten kein Gefühl mehr für Gemeinschaft, „jeder will nur sein eigenes Süppchen kochen“. Leider, glaubt Nauderer, „sterben die aus, die den Krieg noch erlebt haben“. Damals nämlich habe in der Gesellschaft noch Einigkeit geherrscht, es gab Werte wie: „Arbeiten, zusammenhalten und den Frieden bewahren.“

Aus diesem Grund bereut er es auch nicht, in die CSU eingetreten zu sein. Und kann dies jungen Leuten nur empfehlen. Sein Argument: „Bayern war nach dem Krieg ein armes Land. Aber es hatte immer Glück: Wir bekamen die Amerikaner als Besatzer. Und wir hatten mit der CSU eine Partei, die was draus gemacht hat.“

Dass es durchaus noch engagierte und politische Bürger gibt, bewies die Tatsache, dass im Rahmen des Ehrenabends auch einige Neumitglieder begrüßt wurden. Geehrt wurden außerdem, unter vielen anderen, Landrat Stefan Löwl für seine 25-jährige Mitgliedschaft – wobei er zugab: „Da waren auch ein paar Jahre CDU dabei“ – sowie der frühere, nicht anwesende OB Peter Bürgel für 40-jährige Mitgliedschaft und der frühere Landrat Hansjörg Christmann für sein 50 Jahre altes Parteibuch. Armin Hetzel ist seit 60 Jahren Mitglied der Partei.

Ortsvorsitzender Stephan bezeichnete den Ehrenabend als „langjährige Traditionsveranstaltung“, die auch als „Zeichen von Wertschätzung, Dank und Anerkennung“ zu verstehen sei. Mit Blick auf das hohe Jubiläum Hans Nauderers erinnerte Stephan auch nochmal an das Jahr 1948, „wo Deutschland damals stand“: Das Land war mitten in der Währungsreform, im Sommer tagte der Verfassungskonvent auf Schloss Herrenchiemsee, in Berlin gab es die Luftbrücke. Politische Parteien, politisches Engagement, so Stephan, seien damit wichtig und entscheidend für eine „lebendige und funktionierende Demokratie“. Die CSU, versprach Stephan vor dem Hintergrund der jüngsten Ereignisse in Ostdeutschland, werde „politisch alles dafür tun, dass Nazis niemals wieder etwas zu entscheiden haben in diesem Land!“.

Europaabgeordnete Angelika Niebler nutzte den Ehrenabend, um den Mitgliedern von ihrer Arbeit aus Brüssel zu berichten. Ob der Auftritt der 55-Jährigen dem Wahlkampf geschuldet war oder ihren beruflichen Ambitionen, blieb allerdings ungeklärt. Ortsvorsitzender Tobias Stephan klärte nämlich auf, dass der Dachauer CSU-Ehrenabend „das Karrieresprungbrett schlechthin“ sei. Aus den Rednern der vergangenen Jahre seien in Person von Georg Eisenreich ein Minister, Markus Blume CSU-Generalsekretär und Bernd Fabritius Aussiedlerbeauftragter der Bundesregierung geworden. Niebler drückten Tobias Stephan und die Anwesenden damit „alle Daumen“! Angelika Niebler revanchierte sich und betonte: „Ihr seid eine Sensation. Sogar in Bayern!“

