Eichenprozessionsspinner: Hintereinander auf Nahrungssuche

Raupen können sogar gefährlich werden

Der Eichenprozessionsspinner, die Raupe eines Schmetterlings, hat seine Besonderheiten und kann Bäumen schaden - und in manchem Fall sogar Menschen.

Landkreis – Das Landratsamt Dachau hat in einer Pressemitteilung auf ein mögliches Problem für Menschen und Bäume durch die Raupen eines Schmetterlings, die des Eichenprozessionsspinners, hingewiesen.

Der Eichenprozessionsspinner war ursprünglich als wärmeliebende Art ein Insekt des Offenlandes. Man konnte ihn vor allem an einzeln stehenden Eichen in Parkanlagen, an Alleen, auf Parkplätzen und an Waldrändern finden. Kam er bisher vorwiegend im nordbayerischen Raum vor, ist er aufgrund der klimatischen Entwicklung mittlerweile in fast ganz Bayern zu finden und befällt seit Ende der 1990er-Jahre auch flächig geschlossene Waldbestände. Auch im Landkreis Dachau ist die Art bereits angekommen, wobei glücklicherweise aktuell nur wenige Bäumen befallen sind.

Die bis zu fünf Zentimeter langen Raupen leben gesellig und begeben sich in Gruppen hintereinander wie bei einer Prozession – daher der Name – auf Nahrungssuche. Sie sind dabei fast ausschließlich auf Eichen zu finden. Tagsüber und später zur Häutung ziehen sich die Raupen in sogenannte Raupennester zurück, bis zu einem Meter lange Gespinste am Stamm oder in Astgabelungen. Die befallenen Bäume werden in der Regel nicht dauerhaft geschädigt, da häufig nur ein kleiner Teil der Blätter gefressen wird. Auch bei einem Kahlfraß treiben die befallenen Eichen wieder aus, sodass zum Schutz der Bäume in der Regel keine Maßnahmen erforderlich sind.

Vorsicht bei Kontakt, wenn die Raupenhaare brechen

Bei Kontakt von Menschen mit den Raupen brechen die Haare leicht ab und können in die Haut eindringen. Hierdurch können allergische Hautreaktionen hervorgerufen werden sowie Entzündungen der Augen und – sollten sie eingeatmet werden – der oberen Luftwege, in schlimmeren Fällen sogar Schwindel, Fieber und Schüttelfrost.

Bekämpfungsaktionen sind generell nur in Fällen erforderlich, wo eine Gefährdung von Mensch und Tier vorliegt. Befinden sich von Eichenprozessionsspinnern befallene Bäume in Bereichen, an denen sich regelmäßig Menschen aufhalten, sollte der Standort unverzüglich der betroffenen Gemeinde oder dem Landratsamt gemeldet werden (Untere Naturschutzbehörde, Telefon 0 81 31/74-201), bei Bäumen im Wald oder am Waldrand, an stark frequentierten Wegen oder beispielsweise in der Nähe von Waldkindergärten der zuständigen Forstdienststelle.

Die Bekämpfung erfolgt ohne Einsatz von Bioziden, sondern rein mechanisch durch Absaugen. Dieses Verfahren wurde etwa beim Befall einer Eiche an einem Waldkindergarten in der Gemeinde Erdweg erfolgreich eingesetzt.

