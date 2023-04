Eifersuchtsdrama auf dem Feldweg - Ehemann trifft sich mit Liebhaber seiner Frau und rammt dessen Auto

Von: Stefanie Zipfer

Eifersuchtsdrama auf einem Feldweg an der A8: Der Ehemann wurde nun vom Amtsgericht © David-Wolfgang Ebener

Beim Versuch, den Verehrer – und vielleicht sogar Liebhaber – seiner Ehefrau zur Rede zu stellen, ist ein 42-Jähriger aus dem Landkreis Dachau ausgerastet. Er rammte mit seinem Auto das Fahrzeug des Rivalen. Für diese Sachbeschädigung wurde er vom Amtsgericht nun verurteilt. Angesichts der Umstände aber ließ das Gericht Milde walten.

Dachau – Die französische Dichterin Antoinette Deshoulières sagte im 17. Jahrhundert den berühmten Satz: „Ein wenig Eifersucht belebt eine glückliche Liebe, die einschläft.“ Einem Paar aus dem Dachauer Hinterland kann man nur wünschen, dass Madame Deshoulières recht hat. Denn ansonsten kostete die Eifersucht des Ehemanns die beiden nur eine Menge Ärger – und eine erkleckliche Summe Geld.

Die Eheleute sind nach Angaben des Gatten seit „22 Jahren zusammen und seit 18 Jahren verheiratet“. Sie haben drei Kinder im Alter von 19, 17 und 14 Jahren sowie ein Haus am Rande des Landkreises Dachau. Die 37-Jährige geht einem Mini-Job nach, der 42-Jährige ist Gabelstaplermonteur. Die Tilgung des Hauses verlangt der Familie finanziell viel ab, große Sprünge sind nicht drin.

Und als ob dieser Alltag nicht schon stressig genug wäre, lässt die Ehefrau am Abend des 4. November 2022 die Bombe platzen. Ein guter Freund der Familie habe ihr seine Liebe gestanden. Er könne nicht mehr schlafen und sei sogar krankgeschrieben, so sehr verzehre er sich nach ihr, soll der Freund gesagt haben. Auch ein Treffen mit ihm habe es bereits gegeben.

Für den Ehemann war dies „ein Schock“, wie er zugibt. Er habe die ganze Nacht mit seiner Frau geredet, sei wütend gewesen – auch auf den Freund, der sein Vertrauen so missbraucht habe. Am nächsten Morgen gegen 8.30 Uhr musste er dann raus, er fuhr zur Tankstelle. Und habe sich dort überlegt: „Ich will seine Sicht der Dinge hören! Ich ruf ihn jetzt an!“ Man verabredete sich zu einem Treffen auf einem Feldweg an der A8.

Bis hierhin stimmen die Aussagen aller Beteiligten überein. Doch vom Moment an, wo der Kontrahent ins Auto des 42-Jährigen stieg, überschlugen sich die Ereignisse – und entsprechend wirr sind die Aussagen. So soll es Vorwürfe gehagelt haben, mehr oder weniger ehrliche Geständnisse und die Forderung des Ehemanns, dass er die Handynachrichten sehen wolle, die zwischen dem Freund und seiner Frau geschrieben wurden. Irgendwann im Lauf der Auseinandersetzung soll der Rivale dann das Auto fluchtartig verlassen und über eine Wiese in einen nahen Wald getürmt sein. Der tobende Ehemann soll gerufen haben: „Bleib stehen!“ Dann sei er rückwärts gefahren und es habe geknallt. „Ein Unfall, ein Versehen“, sei es gewesen, dass er in seiner Rage gegen das hinter ihm parkende Auto seines Kontrahenten gekracht sei.

Doch für die Staatsanwaltschaft erschien diese Erklärung arg unglaubwürdig – zumal es nicht nur bei einem Rempler gegen das Auto des Rivalen geblieben sei. Vielmehr sei er noch ein zweites Mal mit voller Absicht gegen dessen Auto gefahren – strafbar ist dies als Sachbeschädigung. Und deswegen landete die Geschichte am Dienstag vor dem Dachauer Amtsgericht, wo sich Richter Stefan Lorenz redlich mühte, die Sache mit Verständnis und Fingerspitzengefühl zu klären.

Denn es sei klar, so Lorenz, dass dem Ehemann in der Situation „der Gaul durchgeht“ und er versucht, dem anderen Mann klarzumachen, „seine Frau in Ruhe zu lassen“. Für ein entsprechend milderes Urteil müsste der Ehemann aber dann doch so ehrlich sein und zugeben, dass er mit voller Absicht auf das Auto des Anderen gefahren sei – und nicht aus Versehen.

Nach Rücksprache mit seinem Anwalt ging der Angeklagte schließlich über diese goldene Brücke. Zugleich betonte er, an jenem Morgen des 5. November 2022 einfach völlig von Sinnen gewesen zu sein. „Ich kenne so ein Gefühl nicht, ich hatte so was noch nie, das muss man erleben!“ Richter Lorenz erklärte ihm weise: „Das ist Eifersucht.“ Und verhängte eine Geldstrafe von 1200 Euro.

Der 42-Jährige und seine Frau sind jedenfalls weiterhin zusammen und wirkten vor Gericht sehr harmonisch. Auf Lorenz’ als „unangenehm“ angekündigte Frage, ob denn nun tatsächlich etwas gewesen sei zwischen der 37-Jährigen und ihrem Verehrer, meinte der Angeklagte nur: „Nein! Okay, sie haben sich geschrieben. Ich weiß nicht. Ach, es ist schwierig...“