Unfall nachDrogenkonsum

Er hatte zuvor Cannabis konsumiert, das stellten die Polizeibeamten schnell fest: Der von ihm verschuldete Unfall wird weitreichende Folgen haben für einen 20-jährigen Dachauer.

Dachau – Am Dienstagabend fuhr ein Autofahrer (20) aus dem Landkreis Dachau die Königsberger Straße in Pfaffenhofen an der Il,. In einem Kreisverkehr war er wohl zu schnell unterwegs, denn er kam er auf regennasser Straße ins Schleudernund und stieß mit der vorderen rechten Fahrzeugseite gegen einen Zierstein. Durch den Zusammenstoß überschlug sich der Wagen und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer und sein 24-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt und kamen mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus Pfaffenhofen. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Es musste abgeschleppt werden. Bei der Aufnahme des Unfalls stellten die Beamten bei dem 20-Jährigen drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Ein freiwilliger Drogenschnelltest ergab ein positives Ergebnis auf Cannabis. Aufgrund dessen wurde eine Blutentnahme bei dem 20-Jährigen durchgeführt. Sollte sich der Verdacht bestätigen, erwarten den jungen Autofahrer eine Strafanzeige und Führerscheinentzug. dn