Zivilcourage beschert blutige Nase

Ein 33-jähriger Dachauer, der am Samstagabend in einer Richtung Petershausen fahrenden S-Bahn bei einer Auseinandersetzung mutig einschritt, erlitt eine blutige Nase.

München/Dachau – Zudem wurde ein 23-Jähriger, ebenfalls aus Dachau, durch einen Tritt verletzt. Auslöser soll ein aus der Hand geschlagenes Handy eines Mannes mit Krücken gewesen sein.

Gegen 23 Uhr informierten Reisende aus einer S 2 die Polizei per Notruf über eine körperliche Auseinandersetzung vor dem S-Bahnhaltepunkt Laim. Mehrere Personen waren in der S-Bahn in einen ausufernden Streit geraten, dabei soll einer unbekannten Person von einem Mann mit Krücken ein Handy aus der Hand geschlagen worden sein. Danach soll es zu massiven verbalen Auseinandersetzungen, insbesondere einer Gruppe, gegen den Mann mit den Krücken gekommen sein. Mehrere Fahrgäste schritten ein und konnten zunächst eine körperliche Auseinandersetzung zwischen dem Mann und der Gruppe verhindern, weil sie dazwischengingen.

Aus der Gruppe mehrerer Unbeteiligter heraus wurde allerdings einem 33-jährigem Deutschen aus Dachau, einem der Zivilcourage Zeigenden, auf die Nase geschlagen. Am S-Bahnhof in Laim stieg die Tätergruppe aus und suchte das Weite. Dabei kam es, ebenfalls aus der Gruppe heraus, noch zu einem Tritt gegen einen 23-jährigen Spanier, ebenfalls aus Dachau.

Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen Körperverletzung eingeleitet und wertete dazu unter anderem die Aufzeichnungen der S-Bahn bzw. des Haltepunktes aus. Zudem hat eine 33-jährige Allacherin die Personengruppe mit dem Handy gefilmt und die Aufzeichnungen der Bundespolizei zur Verfügung gestellt. Erst vor rund einem Monat war es in der S2 zu einem Vorfall gekommen, bei dem ein 35-Jähriger eingeschritten und verletzt worden war.

