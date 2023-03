„Ein Abend der Begegnung“

Teilen

Unter die Haut geht die Musik von Mehmet Yesilcay und seinem Sohn Abdullah Yesilcay. © Elfriede Peil

Benefizlesung von Dachauer Autoren für die Opfer der Erdbebenkatastrophe

Dachau – „Es ist der dritte Versuch, Dachauer Autoren auf die Bühne zu bringen“, sagt Kai Kühnel als Präsident des Tollhaus. Und jetzt hat es geklappt. Eine Benefizlesung für Opfer der Erdbebenkatastrophe ist der traurige Anlass. In der Kulturschranne ist ein Publikum zusammen gekommen, um mit Spenden zu helfen, aber auch, um zu hören und miteinander ins Gespräch zu kommen. Es wird, wie Initiatorin Michaela Maria Müller sagt: „Ein Abend der Begegnung.“

Das Geld geht an die Hilfsorganisation „medico international“ und an die Spendenaktion von Stadtrat Berkay Kengeroglu, unter anderem zugunsten der Türkischen Bildungsstiftung TEV und dem CYDD. Kengeroglu berichtete von den eindrucksvollen Spenden, die bisher in die Katastrophengebiete geschickt werden konnten. Und dass viele Kinder bei dem Beben Waisen wurden, weil sie sich aus Angst instinktiv unter das Bett verkrochen haben. Wer ins Treppenhaus geflüchtet ist, um nach draußen zu kommen, starb unter den Trümmern.

Die Musiker Mehmet Yesilcay und sein Sohn Abdullah Yesilcay

Das Leiden findet musikalisch seinen Ausdruck mit dem Spiel von Mehmet Yesilcay auf der lauten ähnlichen Oud und von seinem Sohn Abdullah mit seiner Ney. Das ist eine Art Rohrflöte ohne Mundstück und erzeugt Töne, die unter die Haut gehen: rau, schmerzvoll. Mehmet Yesilcay, der renommierte türkische Musiker, Komponist und Gründer des Pera-Ensembles, sagt zu der Ney: „Sie hat den Mythos eines sakralen Instruments und einen menschenähnlichen Klang.“ Er weiß auch Faszinierendes zu erzählen von den Gemeinsamkeiten der arabischen und europäischen Musik, die bis ins 14. Jahrhundert bestanden haben.

Florian Göttler © Elfriede Peil

Florian Göttler

Florian Göttler wurde 1977 in Dachau geboren. Er studierte Politologie, Soziologie und Neue Deutsche Literatur in München und arbeitete als Pizzabote, Tupperware-Vertreter und Journalist. Er ist aktuell Öffentlichkeitsarbeiter bei der Stadt Dachau. Zum ersten Mal liest er an diesem Abend aus seinem zeitkritischem Roman „Dachau 1933 - 1945“.

Es ist eine Episode aus dem Jahr 1935 und zeigt, so Göttler, dass es auch einen „schleichenden Heimatverlust“ geben kann, nicht vergleichbar mit diesem urplötzlichen Beben in der Türkei, aber doch auch existenziell. Die Künstlerin Nelly und ihr Verlobter Heinrich wollen heiraten, mit allem drum und dran, feinem Hochzeitsdirndl, schmucker Frisur und einer guten Portion Nervosität. Bis ihnen der Standesbeamte verkündet: „Es gibt keinen Termin für eine Trauung.“ Die sei „mit einer solchen“ nach dem Nürnberger Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes verboten.

Julia Fischer © Elfriede Peil

Julia Fischer

Julia Fischer, 56 Jahre, ist eine erfolgreiche Hörfunksprecherin, Schauspielerin und Autorin. Erste Rollen hatte sie auf Pumuckl-Schallplatten, im Hörspiel und Kinderfunk des Bayerischen Rundfunks. „Ich leihe meine Stimme internationalen Autoren, die sich in Deutschland präsentieren“, sagt sie über sich.

2022 ist ihre zweiteilige Historische Wirtschaftswunder-Saga „Der Salon“ erschienen. Aus dem ersten Teil liest sie, wie ein junger Mann, George, sich um Entwurzelte im Obdachlosenheim kümmert, wo sie „nachts das Licht anlassen.“ Es erinnert ihn an eine Nacht am 25. April 1945 und den Fliegeralarm, wie eine Bombe einschlug und alles zerstörte. Er lief um sein Leben, sie graben Verschüttete mit bloßen Händen dem Schutt aus, die verbliebenen Mauern geben eine um die andere nach... „Es war einer von 72 Luftangriffen, die seine Kindheit zerbombt hatte.“

Volker Widmann © Elfriede Peil

Volker Widmann

Volker Widmann, Jahrgang 1952, ist im Landkreis bekannt als Musiker und Vorstand des Dachauer Jazz-Vereins und lebt in Hebertshausen. Er ist aktiv als Schriftsteller, Berater von sozialen Unternehmen und Veranstalter von Konzerten mit zeitgenössischer Musik.

Sein erster Roman „Die Molche“ ist eine Kindheitsgeschichte aus einem Dorf in den 60er-Jahren. Daraus liest er einen Abschnitt, wie sich der elfjährige Max verliebt in Marga. „Ich muss auch einen heiteren Kontrapunkt an diesem Abend setzen“, sagt Widmann. Max bewundert alles an Marga, wie ihre Zöpfe und das blaue Kleid flattern beim Radfahren, ihre großen braunen Augen und wie sie singt „Ich will ’nen Cowboy als Mann.“ Und dann doch zu ihm sagt: „Du bist nett.“

Michaela Maria Müller © Elfriede Peil

Michaela Maria Müller

Michaela Maria Müller ist 1974 in Dachau geboren, war Verlagskauffrau, Lokalreporterin in Dachau, Buchhändlerin in New York, studierte Geschichte und Politikwissenschaft und arbeitet als Freie Journalistin und Autorin seit 20 Jahren in Berlin.

Aus ihrem Roman „Mitterndorf“ liest sie eine Szene vor, in der sich die Freunde von Oskar Gedanken machen, wie es ihm denn so gehe, der zwar nicht mehr soviel trinke wie früher, aber nun in sich gekehrt sei. Wie sie ihm helfen können. Es ist wenig, aber dennoch wichtig: sich zu ihm setzen, ihn nicht alleine lassen. Müller hat die Passage ausgesucht, „weil man in schweren Zeiten Hilfe und Unterstützung bei anderen Menschen finden kann. Wir können von hier aus nicht viel für die Betroffenen im Erdbebengebiet tun, aber ein klein wenig dann doch“.

Elfriede Peil