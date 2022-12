Ein beschwingter Start in die Feiertage

Von: Nikola Obermeier

Teilen

„Weihnachten ist mit unserer Leitkultur nicht vereinbar!“ Diminik Härtl als patriotischer AfD-Sprecher. © Habschied

„Die total verrockte Weihnachtssause“ in der Kulturschranne Dachau hielt, was der Titel versprach: Es wurde ordentlich gerockt und vor allem viel gelacht.

Dachau – „A bissl a rechts Durcheinand“: Das prophezeite Dominik Härtl in seiner Begrüßung. Gut 100 Besucher waren am Abend vor Weihnachten in die Schranne gekommen, um – so wurde es zumindest in der Ankündigung versprochen – „beschwingt und unbeschwert in die Feiertage zu starten“. Das gelang: mit Musik der Bands „Dame Bube Krass“ und „Ginger Red“, kombiniert „Dame Ginger Krass“, sowie mit satirischen und humoristischen Beiträgen von Dominik Härtl. Die Neuauflage vom stets ausverkauften „Weihnachten compact“, das es vor zehn Jahren zum ersten Mal mit fast identischer Besetzung gegeben hatte, nannte sich nun „Die total verrockte Weihnachtssause“.

Drei Stunden lang wurden die Besucher bestens unterhalten. Im ersten Teil gab es weniger Weihnachten und mehr Rock. Sängerin Petra Leu sorgte mit den Musikern Helge Sondermann, Stefan Maierhofer und Menning Liebethal für das beschwingte Gefühl, indem sie Songs wie „Left Outside Alone“, „Have a Heart“, „Lady Marmelade“ oder „Trouble“ einen fetzigen Sound verpasste. Künstler Florian Marschall lieferte den passenden visuellen Hintergrund, eine Art Diashow: Via Overheadprojektor erschienen schwebende Weihnachtskugeln in bunten Farben an der weißen Wand hinter der Band, schwebten vorüber, zerplatzten im rockigen Rhythmus. Mit Handschuhen ausgestattet, träufelte er die bunten Flüssigkeiten aufs Glas und projizierte sie an die Wand.

Im zweiten Teil des Abends kam Dominik Härtl und damit Unbeschwertheit ins Spiel in Form von lauten Lachern und freiem Herausprusten. Er rezitierte, las vor, erzählte. Zum Beispiel – im tiefsten Bayerisch und mit blau-weißer Rautenkrawatte – vom Päckchen aus Amerika, das in der Nachkriegszeit von der Tante kam. Mit allerlei Lebensmittel und einer mysteriösen Dose ohne Beschriftung. Aus dem Inhalt kocht die Familie einen Brei, den sich die Familie schmecken lässt. Kurz danach stellt sich heraus: Das war die Asche vom verstorbenen Onkel. „Und so ham mia, – mia wer’n des nia vagessn, an Weihnachtn ’46 unsern Onkl gfressen!“

Petra Leu und Marc Gitarrist Berger lockerten die humoristischen Beiträge Härtls mit rockigen Weihnachtsliedern wie „Wonderful Dream“ und „Thank God it’s Christmas“ auf. Härtl änderte derweil die Deko am Stehpult: Ein Schal in Deutschlandfarben baumelte vom Mikrofon, als er als patriotisches AfD-Parteimitglied belegte, warum „die Weihnachtsgeschichte mit unserer Leitkultur in keiner Weise vereinbar“ ist: alleine schon deshalb, weil „drei Ausländer vorkommen, einer schmuggelt Gold, die anderen sind Weihrauch- und Myrrhe-Dealer, die keiner als Nachbarn haben wolle, „schon gar nicht den Schwarzen“. Zudem dürfen sowieso bald keine Stollen mehr produziert werden, „weil das die Kohlegegner diskriminiert“, Lieder wie „Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen“ und „Driving Home for Christmas“ seien politisch nicht mehr akzeptabel, einzig „Es werd scho glei dumpa“ bleibe – „es stimmt auf den Blackout ein“.

Er wechselte vom einpeitschenden Nazi-Sprachstil zum Vater, der das Christbaumschmücken zur Männersache erklärte. Dass er die Lichterkette vergessen hat, was die Mutter natürlich sofort bemerkte, verkaufte er dem Sohn als pure Absicht. „Jetzt, da wir wissen, wo die Kugeln und das Lametta hinkommen, nehmen wir alles wieder ab und installieren die Lichterkette.“

Wahre Lachsalven löste Härtl als „Der Lustije Jupp“ aus, herrlich als Rheinländer mit Narrenkappe, der das vergessene Lametta durch angemaltes Sauerkraut ersetzt. An Silvester befreit er es mit Terpentin wieder von der Farbe und setzt es seinen Gästen vor.

Die Gäste jubelten und forderten sowohl von der Band als auch von Härtl eine Zugabe. Nach dieser traten sie den Heimweg an – äußerst unbeschwert und beschwingt.