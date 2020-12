Ein bisschen Spaß darf sein

Aus Umwelt- und Tierschutzgründen sowie um die örtlichen Rettungskräfte zu entlasten, hat das Bündnis für Dachau ein Feuerwerksverbot für die Große Kreisstadt gefordert. Im Hauptausschuss des Stadtrats hielt man von einer derartigen „Bevormundung“ der Bürger wenig – noch dazu in einem Jahr, in dem es ohnehin wenig zu feiern gab.

Dachau – An Silvester sind die Menschen im Regelfall in Feierlaune. Das heißt: Sie bewegen sich in Gruppen, trinken Alkohol und zünden zum Jahreswechsel vielleicht auch noch die eine oder andere Rakete an. Aus Tierschutz- und Umweltschutzgründen ist dies in jedem Jahr problemtisch, im Corona-Jahr 2020 kommen dann noch Gesundheitsbedenken dazu. Grund genug für das Bündnis für Dachau, im Stadtrat ein „Sylvester 2020 ohne Feuerwerk“ zu fordern und für die folgenden Jahre gleich auch noch zu prüfen, ob man private Feuerwerke nicht gleich ganz untersagen könnte – um stattdessen ein zentrales Großfeuerwerk zu veranstalten. Denn, so Bündnis-Sprecher Michael Eisenmann: „Klar, die Freiheit des Einzelnen ist ein hohes Gut.“ Aber man solle auch die „Freiheit der Anderen“ bedenken, „die sich daran stören“. Und die Böllerei ende ja nicht am 1. Januar um 0.30 Uhr. Das „Schlimme“ sei ja, dass an den Tagen vorher und nachher auch noch geschossen werde. Im Corona-Jahr sei es daher „besonders schlimm, weil die Rettungssanitäter eh sehr stark belastet sind“.

Oberbürgermeister Florian Hartmann und Josef Hermann, Leiter des Hauptamts im Rathaus, mussten Eisenmann und seine Fraktionskollegen in ihrem Eifer jedoch bremsen. Man habe als Kommune „fast keine Möglichkeiten“, ein generelles Feuerwerksverbot zu erlassen. Denn: Nach Artikel 73, Absatz 1, Nummer 12 Grundgesetz ist allein der Bund zuständig für das Sprengstoffrecht. Die genauen Regelungen, die für das Abbrennen von Silvesterfeuerwerken gelten, sind dabei in der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz (1. SprengV) geregelt.

Zwar gibt es Ausnahmefälle, in denen Kommunen zusätzliche Vorgaben machen können. Allerdings muss es dafür in den betreffenden Kommunen auch gute Gründe geben – etwa wenn dort besonders brandempfindliche Gebäude stehen. OB Hartmann zufolge fallen unter diese Sorte Gebäude jedoch hauptsächlich solche mit Reetdächern. Diese aber gebe es in Dachau eher nicht; „und bei unseren Häusern aus Stein haben wir fast keine Chance“, eine entsprechende Brand-Gefährlichkeit geltend machen zu können.

Ein weitere Möglichkeit, Feuerwerke zu verbieten, haben Kommunen laut SprengV bei Vorliegen einer „prognostizierbaren Gefahr“. Ob diese Gefahr im Stadtgebiet Dachau allerdings gegeben ist, scheint fraglich: So gab es zwischen 31. Dezember 2019, um 15 Uhr, und 1. Januar 2020, um 12 Uhr exakt sieben polizeiliche und drei Feuerwehr-Einsätze im Zusammenhang mit Pyrotechnik. Spezielle Bereiche im Stadtgebiet „mit besonderer Gefahrenprognose“ sind laut Stadtverwaltung „nicht feststellbar“.

Angesichts der Tatsache, dass der Schlossplatz und die Rathausterrasse durch das Hausrecht der Stadt seit Jahren für Feuerwerke gesperrt sind, wollten die übrigen Stadträte im Ausschuss dem Vorstoß des Bündnis auch nicht folgen. So fand Markus Erhorn (Freie Wähler), dass „jeder Bürger, der ein Feuerwerk machen will, auch eins machen soll“. CSU-Sprecher Florian Schiller ist der Meinung, dass „die Bürger in diesen Jahr schon mit ganz schön vielen Verboten belastet wurden“, weshalb man – bei allem Verständnis für den Tierschutz und die Feinstaub-Problematik – in einem Corona-Jahr nicht mit einem Feuerwerks-Verbot anfangen sollte. Jürgen Seidl (FDP) sah in Eisenmanns Ausführungen einen „klassischen Fall von Bevormundung“. Abgesehen davon, dass man den Menschen auf deren privaten Grundstücken das Böllern gar nicht verbieten könne, solle man „einmal im Jahr den Leuten ihren Spaß lassen“.

Die Einzigen, die das bisschen Spaß in diesem Jahr noch verbieten könnten, wären Ministerpräsident Markus Söder und sein Kabinett. In deren jüngster, mittlerweile Neunter Bayerischer Infektionsschutzmaßnahmenverordnung heißt es nämlich, dass „örtliche Behörden“ bestimmen dürfen, ob und wenn ja auf welchen Plätzen und Straßen sie Feuerwerke untersagen möchte. Laut Oberbürgermeister Hartmann ist jedoch noch nicht klar, wer diese „örtlichen Behörden“ sind. Bei der Stadt gehe man jedoch davon aus, dass dies das Landratsamt sein werde.