Ein Bunker für unsere Familie

Von: Martina Williams

Teilen

Mit Kartenspielen verbrachten die Familien die Zeit im Bunker. © Nanuk Film

Aus Angst vor der Atombombe baute Herwarth Kirner aus Dachau 1983 einen Luftschutzkeller. Nun kommt ein Film über die Geschehnisse von damals ins Kino.

Vor 40 Jahren, im Jahr 1983, hatten die Menschen Angst vor einem Atomkrieg. Zwei Dachauer Familien rüsteten sich damals in ihrem eigenen Bunker für die Katastrophe. Ein Dokumentarfilm, der damals gedreht wurde, wird am Donnerstag, 25. Mai, im Münchner Filmmuseum gezeigt.

Eine riesige Feuerwolke explodiert über München, Frauenkirche und Feldherrnhalle versinken in gleißend rötlichem Licht: Dieses neue Plakat kündigt einen 40 Jahre alten Film an, der heute aktueller ist denn je. Am 25. Mai wird er im Filmmuseum gezeigt. Der Titel: „Vom Ende der Zeit.“ Der Inhalt: Wie zwei Dachauer Familien aus Furcht vor einem Atomkrieg ihren Bunker testen – dreieinhalb Tage auf 8,5 Quadratmetern.

Gedreht wurde der 85-minütige Streifen „Vom Ende der Zeit“ von den Münchner Filmemachern Christian Weisenborn und Michael Wulfes. Hintergrund: Das Wettrüsten der USA und der Sowjetunion hatte die Welt 1983 an den Rand eines Atomkriegs gebracht. Aus diesem Jahr stammt auch der US-Film The Day After, in dem eine Atombombe die US-Stadt Kansas City verwüstet. Auch Gerhard Polt beschäftigte sich in der Zeit mit dem Thema Atom-Angst: In einer Folge seiner Fernsehserie „Fast wia im richtigen Leben“ macht er eine Führung durch einen augenscheinlich perfekt ausgerüsteten Bunker in Taufkirchen. Satirisch, und doch todernst…

Die Familien Kirner und Jacob vor dem Einzug in den Bunker (li.). © Nanuk Film

In Dachau wollte Polizeifachlehrer Herwarth Kirner, damals 52, seine Familie vor einem drohenden Weltkrieg schützen. Der Familienvater baute einen Bunker unter seinem Haus, mit Stahltüren und -wänden. Den Ernstfall testete er dreieinhalb Tage: Am 17. Juni zog Kirner mit seiner Frau Sieglinde und zwei ihrer vier Kinder, Gabriele (24) und Herwarth (18), vier Meter tief unter die Erde. Mit dabei: die Nachbarn Josef Jacob (35), seine Frau Irene (34) sowie die Söhne Jürgen (13) und Thomas (11). Außerdem die beiden Münchner Filmemacher mit 16-Millimeter-Kamera und Tonbandgerät.

Im Bunker warteten auf die zehn Personen ein Klapptisch mit Stühlen, eine schmale Küchenzeile, Feldbetten an den Wänden und eine durch zwei Stahlbetontüren abgetrennte Schleuse, die ins Freie führte. Im Schleusenraum: ein Trocken-Klo wie beim Camping-Urlaub. Wasser gab es nur aus dem Kanister. Technisches Kernstück: das Lüftungsaggregat. Sauerstoff kam über ein Rohr im Garten nach unten. Elektrisch oder per Kurbel konnte verseuchte Luft sogar mittels Filter gereinigt werden, erklärte Kirner damals den Kameraleuten.

40 Jahre später besuchten die Filmemacher Christian Weisenborn und Michael Wulfes (li.) die Familien erneut. © Nanuk Film

Ausgerüstet waren die Familien mit Trockennahrung. Müsli mit Milch oder Kartoffeleintopf mit Sellerie etwa – alles mit etwas Wasser angerührt war es fertig zum Kochen und Essen. Dazu hatten sie Medikamente, Bücher, Spielkarten, ein Radio und eine Uhr. Allerdings nur 0,8 Quadratmeter Platz pro Person. Gab’s da irgendwann Streit? „Nein“, erinnert sich Christian Weisenborn, „die Familien haben sehr gut harmoniert, geturnt, Karten gespielt und viel diskutiert.“ Nicht nur über Politik – auch über Szenarien wie einen möglichen Todesfall im Bunker: Wohin dann mit der Leiche? „Die Männer wollten den Toten in den Schleusenraum legen, neben die Toilette“, erinnert sich der Filmemacher. „Das war den Frauen zuwider.“

Nach zwei Tagen wurde sogar ein Stromausfall simuliert: Für Frischluft musste jeder eine Stunde abwechselnd an der Kurbel drehen. „Es dauerte nicht lange, dann hatten wir 28 Grad da unten, die komplette Wäsche und Kleidung waren feucht“, so Weisenborn. Ihre Filmkassetten mussten sie übrigens alle zehn Minuten wechseln. Die vollen Kassetten wurden im Schleusenraum abgelegt, dort von einem Teammitglied abgeholt und durch neue Kassetten ersetzt.

Am Sonntagabend war’s schließlich geschafft: Alle konnten nach dreieinhalb Tagen zurück in die Freiheit. Und das Resümee? „Wir waren verändert, nervös, die Kinder haben sich zurückgezogen“, berichtet Irene Jacob im Film, „erst drei Tage später hat sich die Spannung gelöst.“ Ernüchtert fragte sich damals auch Sieglinde Kirner, ob sie die Strapazen länger als drei Tage durchstehen würde. „Ich glaube nicht. Lieber bin ich droben und glei weg, dann hob i a Ruah!“

Genau 40 Jahre ist das Projekt nun her. Die Angst vor einem Krieg allerdings geht nach dem Angriff auf die Ukraine erneut um: Mehr als jeder zweite Bundesbürger (55 Prozent) fürchtet laut Umfrage des Versicherungsunternehmens R+V, dass Deutschland in einen Krieg verwickelt wird… Den Bunker in Dachau gibt es übrigens noch, er dient heute als Abstellraum. Der Erbauer, Herwarth Kirner, ist mittlerweile gestorben. „Natürlich haben wir durch den Ukraine-Krieg wieder an den Bunker gedacht“, erzählen Irene und Sieglinde. „Aber wir würden nicht mehr nach unten gehen. Denn wir müssten oben zu viele liebe Menschen im Stich lassen.“

Karten für die Vorführung

Der Film „Vom Ende der Zeit“ wird am 25. Mai um 19 Uhr im Münchner Filmmuseum am St.-Jakobs-Platz 1 gezeigt. Tickets zu 4 Euro gibt es ab 19. Mai an der Abendkasse oder online. Weitere Infos: www.muenchner-stadtmuseum.de