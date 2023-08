Ein Dachauer Hitzeaktionsplan gegen Unvernunft

Von: Stefanie Zipfer

Teilen

„Sonne(n) mit Verstand“: Das Dachauer Gesundheitsamt bietet im Rahmen ihres Hitzeaktionsplans Infoveranstaltungen an. Am Mittwoch ging es im Dachauer Familienbad um den richtigen Sonnenschutz – gratis Sonnencreme und Glücksrad inklusive! Auf unserem Foto, von links: Valentin aus Amperpettenbach, Marahn Leann, Elisabeth Bergemann (beide Gesundheitsamt) und Eva von Kummant vom Landratsamt. © Norbert Habschied

Das Gesundheitsamt hat vor einem Jahr angefangen, einen auf den Landkreis bezogenen Hitzeaktionsplan zu erstellen.

Dachau – Natürlich, sagt Landrat Stefan Löwl, dürfte es sich mittlerweile bis zum Letzten herumgesprochen haben, dass man sich im Hochsommer nicht ungeschützt in die pralle Sonne setzen, man vier Halbe Bier trinken und einen Schweinsbraten essen sollte. Aber „leider Gottes“, so der Landrat, stelle er fest, „dass es mehr und mehr Unvernünftige gibt“. Und diese Unvernünftigen bräuchten eben „Regelungen“ beziehungsweise mindestens eine gewisse „Bewusstseinsbildung“.

Entwicklung hin zum klimabewussten Verhalten

Um Letztere zu erreichen, legen die Verantwortlichen im Berliner Umweltministerium sowie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach den Kommunen schon seit vergangenem Sommer nahe, entsprechende „Hitzeaktionspläne zum Schutz der menschlichen Gesundheit“ zu erstellen. Im Landkreis Dachau dafür federführend zuständig ist seither das Gesundheitsamt.

Dessen Aktionsplan, das ist Löwl wichtig zu betonen, sei aber kein Stück Papier, das – einmal geschrieben – dann jahrelang benutzt wird. Vielmehr gehe es um einen „Prozess“, um eine Entwicklung hin zum klimabewussten Verhalten, um sich regelmäßig wiederholende runde Tische oder um Veranstaltungen, die bei den Bürgern für Aufklärung in Hitzefragen führen soll.

Denn nicht nur Unvernünftige sollen zum richtigen Verhalten bei „mehrtägigen Hitzeereignissen“ angeleitet werden. Vor allem vulnerable Gruppen, also ältere und kranke Menschen, sollen geschützt werden. Zudem soll der öffentliche Raum an die Hitze angepasst werden. „Kühlen ist mittlerweile wichtiger als wärmen“, laute dabei das Motto, so Löwl. Wie man früher beispielsweise für Obdachlose Kältestuben zum Aufwärmen eingerichtet habe, soll es künftig in den Landkreisgemeinden auch Abkühlungsmöglichkeiten geben. Langfristig, aber das ist Zukunftsmusik, sollen die Gemeinden auch städtebaulich an die Hitze angepasst werden. „Wir müssen enger bauen, höher – wie es in Südeuropa schon seit Jahrhunderten geschieht“, fordert Löwl. Außerdem brauche es mehr Grün, mehr Schatten und offene Gewässer.

Klimaanlagen oder Wassersprinkler sind nicht die Lösung

Warum man nicht einfach – wie in anderen Ländern – auf Klimaanlagen oder Wassersprinkler setzt? Der Landrat verweist hier auf den Umweltschutz sowie deutsche Bürokratie. So gelten Klimaanlagen als klimaschädlich, und die Wassersprühanlagen – die beispielsweise in Spanien auf Plätzen oder vor Cafés gang und gäbe sind – würden in ihrem Sprühnebel auch Aerosole freisetzen. Diese galten zu Coronazeiten als potenzielle Krankheitsüberträger, weshalb eine Einführung hierzulande – anders als im Rest Europas – laut Löwl „gleich ein Riesen-Vorgang wird“. Bürokratie schlage in diesem Fall Praktikabilität, so einfach sei es.

Den Hitzeaktionsplan daher als bloßen Aktionismus abtun will Löwl nicht. Natürlich gebe es zum einen den gesunden Menschenverstand, der besagt, dass viel zu trinken im Sommer nie eine schlechte Idee ist. Und ja, auch weiterhin kann es im Landkreis Dachau im Winter immer noch sehr kalt werden. „Wir sind in einer Übergangsphase“, glaubt Löwl. Aber ein Mensch, der dement ist und nicht mehr selbst entscheiden kann, ob die Kleidung, die ihm tags zuvor der Pflegedienst zum Anziehen hingelegt hat, vielleicht zu warm sein könnte, der brauche nun mal Hilfe, ist der Landrat überzeugt. Und diese Hilfe bekomme der demente Senior, indem Gesundheitsamt und beispielsweise Pflegedienste sich Gedanken machen, wie Senioren richtig angezogen, hydriert und ernährt werden können, wenn das Thermometer jenseits der 30 Grad anzeigt.

Auch Warnsysteme für Altenheime oder ambulante Pflegedienste sollen künftig frühzeitig Hitzeperioden ankündigen.

Erst den Menschen anpassen, dann die Städte

Zusammengefasst beschreibt Löwl die Herangehensweise des Gesundheitsamts an den Klimawandel daher so: erst den Menschen anpassen, dann die Städte. Über Details – etwa die Frage, ob es wirklich nötig sei, in Behörden öffentliche Wasserspender aufzustellen – könne man natürlich trefflich streiten. Was für Löwl aber außer Frage steht: dass „die Entwicklung hingeht zu längeren Hitzeperioden“. Er formuliert es so: „Natürlich stelle auch ich mir die Frage: Brauchen wir das? Aber gleichzeitig nehme ich eine gesellschaftliche Realität wahr, wonach manchen Menschen einfach jedes Allgemeinbewusstsein fehlt.“ Sei es aus Leichtsinn, oder aus Altersgründen. Und dies sei „bedauerlich“.

Im Dachauer Helios Amper-Klinikum wird übrigens keine Statistik darüber geführt, wie viele Hitzeopfer in die Notaufnahme eingeliefert werden, wie Sprecher Marten Deseyve auf Nachfrage der Heimatzeitung erklärt. Allerdings werde durchaus festgestellt, dass in heißen Tagen wie diesen vermehrt ältere Menschen mit Kreislaufproblemen in die Notaufnahme kämen. „Diese Menschen haben meist einfach zu wenig getrunken“, gibt Deseyve den Eindruck des Notaufnahme-Personals wieder. Die Tatsache, dass das Gesundheitsamt nun verstärkt versucht, für dieses Thema zu sensibilisieren, finde er daher „gut und sinnvoll“.

Weitere Nachrichten aus der Region Dachau lesen Sie hier.