Großer Lärm herrscht seit Wochen in der Schleißheimer Straße in Dachau. Grund sind Straßenbauarbeiten. Wenn es nach den Anwohnern geht, sind diese grundlos.

Dachau – Werner Mair ist sauer. Seit zwei Wochen leidet der 62-jährige Dachauer unter einem nerventötenden Geräusch. Eine Fahrbahn-Fuge an der Schleißheimer Straße raubt ihm den Schlaf. Der Grund für die Problemstelle: An der Schleißheimer Straße auf Höhe des Augustenfelder Hofes war zuletzt eine Deckensanierung vorgenommen worden. Dafür hatte eine von der Stadt Dachau beauftragte Baufirma Teilstücke der Fahrbahn gefräst. Wie Bauamtsleiter Moritz Reinhold aber auf Nachfrage mitteilt, habe es Mängel an dieser Arbeit gegeben, eine Fuge zwischen altem und neuem Asphalt sei entstanden, die von der Baufirma nachträglich geflickt werden musste.

Dachau: Lärm wegen Bauarbeiten - Anwohner stark verärgert

Das Resultat dieser Reparaturarbeit ist für die Anwohner der Schleißheimer Straße jedoch alles andere als zufriedenstellend: „Da ist jetzt eine richtig dicke Wurst“, stellt Werner Mair verärgert fest. Was den 62-jährigen Dachauer gar an den Rand der Verzweiflung bringt, ist dabei aber nicht die Optik der Fuge, sondern vielmehr die dadurch entstandene Akustik: „Rumms rumms“ mache es, wenn ein Auto stadtauswärts über die besagte Stelle fahre.

Werner Mair hat eine Dachgeschosswohnung. Sein Wohnzimmerfenster ist direkt an der Schleißheimer Straße. An Ruhe und Entspannung sei seit der neuen Fuge nicht mehr zu denken. Vor allem zu den Berufsverkehrszeiten ist die Lärmbelästigung für Mair kaum auszuhalten. „Das ist eine bodenlose Frechheit“, schimpft er.

Dachau: Ärger bei Anwohnern - „ganze Mühe und Investition für die Katz“

„Wir können nicht mehr entspannt auf dem Balkon sitzen“, sagt auch Günther Wenzel. Er wohnt eine Hausnummer weiter. Auch er kann über die Straßenbaumaßnahme nur noch den Kopf schütteln. Erst vor zwei Jahren habe die Stadt die Schleißheimer Straße mit einem Lärmschutzbelag versehen. In dieser Zeit sei es tatsächlich ruhiger zugegangen. Bis zu jener Mängelbeseitigung vor zwei Wochen. „Jetzt ist die ganze Mühe und Investition für die Katz“, sagt Jürgen Lietz. Er wohnt und arbeitet neben der Lärmquelle. Bei offenem Fenster könne er nicht mehr schlafen. „Was mich am meisten ärgert“, so Lietz, „ist, dass man an der Fahrbahnstelle keine Mängel erkennen konnte“!

Diesem Eindruck aber widerspricht Bauamtsleiter Reinhold. Es habe sich bei der Deckensanierung auch vielmehr um „eine Präventivmaßnahme“ gehandelt. Das grundsätzliche Problem aber sei, dass an manchen Stellen an der Schleißheimer Straße der Unterbau von mangelnder Qualität sei. Dadurch, so Reinhold, komme es zu Absackungen, die wiederum zu leichten Rissen in der Fahrbahn führen. „Eigentlich“, so Reinhold, „müsste man die Schleißheimer Straße komplett neu bauen.“ Weil ein Neubau aber zu teuer sei, stelle eine Deckensanierung an betroffenen Stellen „die wirtschaftlichste Baumaßnahme“ dar.

Großer Lärm in Dachau: Ergebnis schlimmer als vorheriger Zustand? Bauamtsleitung widerspricht

Für Werner Mair ist die Aktion dennoch „ein Schildbürgerstreich“. Denn das Ergebnis nach der Instandsetzung sei „schlimmer“ als der vorherige Zustand der Straße. Um der Lärmbelästigung Einhalt zu gebieten, beschloss Mair daher, sich im Rathaus zu beschweren. Dort verwies man ihn erst an die Kollegen des städtischen Tiefbauamts, die ihm aber nicht weiterhelfen konnten; dann schickte man ihn zum Bauhof.

Nachdem sich Mair auch dort beschwert hatte, sei ihm versichert worden, jemand würde sich zeitnah um das Problem kümmern – was aber nicht geschah, wie er berichtet. Nach einigen Tagen also ging Mair erneut zum Bauhof – worüber sich „die Herrschaften vom Bauhof“ nach seiner Erinnerung nicht gerade erfreut gezeigt hätten.

Um den Ernst der Lage zu verdeutlichen, spielte der 62-Jährige den Bauhofmitarbeitern eine Videoaufnahme vor, er hatte das lärmende Geräusch mit seinem Handy aufgenommen. Außer Mitgefühl war für den Dachauer und seine Nachbarn aber auch bei diesem Besuch im Bauhof nichts zu holen. Man könne nichts tun, denn die zuständige Baufirma sei gerade im Urlaub, hieß es.

Bauamtsleiter Reinhold versichert allerdings auf Nachfrage, dass die ausführende Firma die Fuge „in den kommenden Tagen“ in Ordnung bringen werde. Bis dahin müssen Mair und seine Nachbarn das Scheppern also noch ertragen. Verena Möckl

