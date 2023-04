Ein Freund der Musik und der Menschen

Pellheim ohne den „Schlossbauern Toni“ ist eigentlich unvorstellbar. Aber Anton Hörl hat jetzt im Alter von 91 Jahren für immer die Augen geschlossen.

Pellheim - Anton Hörl, den alle nur Toni nannten, hat jetzt im Alter von 91 Jahren für immer die Augen geschlossen – im Kreise seiner Familie, im eigenen Zuhause. „Mein Onkel ist friedlich zuhause gestorben, so wie er es sich immer gewünscht hat“, erzählt sein Neffe Bernhard Metz, der seinen Onkel zusammen mit seinem Bruder Engelbert Metz bis zuletzt beistand.

Anton Hörl war für seine Neffen mehr als ein Onkel

Denn Anton Hörl, der selbst kinderlos blieb, war für die Brüder mehr als nur ein Onkel. „Das war ein väterliches Verhältnis“, betont Bernhard Metz und erinnert sich an seinen Onkel als einen, der „immer für uns da gewesen ist“. Auch die Leidenschaft für die Musik hat Anton Hörl an seine Neffen weitergeben. Denn die Musik war das „Hauptinteresse“ im Leben des Schlossbauer Toni, wie Neffe Bernhard betont.

Beruflich führte der Verstorbene eine Landwirtschaft, war als Händler für Heu und Stroh weitum bekannt und geschätzt. In seinem Herzen aber spielten schon immer die Noten die größte Rolle. Mit nur 18 Jahren machte er die Ausbildung zum C-Organisten in München – der damalige Pfarrer in Pellheim, Alois Holzer, hatte das Talent des jungen Mannes erkannt und fungierte ab dann als sein Mentor.

Organist in St. Ursula

Ende der 40-er Jahre übernahm Hörl offiziell das Amt des Organisten in St. Ursula in Pellheim, spielte aber nicht nur dort, sondern im ganzen Landkreis und darüber hinaus. Als selbständiger Landwirt – der Hof war 1885 von Hörls Großvater gegründet worden – konnte er zeitlich flexibel reagieren und auch unter der Woche an der Orgel sitzen. „Mein Onkel hat bei mehreren tausend Gottesdiensten gespielt“, erinnert sich Bernhard Metz, der durch seinen Onkel mit neun Jahren zum Trompetenspielen kam.

Sein Bruder Engelbert lernte Akkordeon wie der Onkel und ist auch heute, mit 51 Jahren, noch aktiv; die Leitung der „Pellheimer Dorfmusi“ übernahm er von seinem Onkel. Dieser hatte die „Dorfmusi“ gegründet und damit „das musikalische Leben Pellheims geprägt“, findet sein Neffe Bernhard.

Anton Hörl war aber nicht nur bei der „Dorfmusi“ unterwegs. Er spielte auch bei der Sigmertshauser Klarinetten-Musi und bei allen ortsansässigen Pellheimer Vereinen auf. Bei allen Festen im Pellheimer Kindergarten war er jahrzehntelang fester Bestandteil des Programms. Die Buben und Mädchen wiederum sangen ihrem „Onkel Toni“ zu jedem Geburtstag ein Ständchen.

In der Kirchengemeinde war Anton Hörl nicht nur als Organist eine Institution. Er leitete auch den Frauenchor und engagierte sich jahrelang als Pfarrgemeinderat. Bis zur Eingemeindung nach Dachau 1972 saß Anton Hörl zudem etliche Jahre im Pellheimer Gemeinderat.

Von Südamerika fasziniert

Ein weiteres Hobby von Anton Hörl war das Reisen. Besonders Südamerika faszinierte ihn. Sein Akkordeon hatte er dabei stets im Gepäck und begeisterte die Menschen in anderen Ländern mit seiner Musik und seinem Können. Über seine Reisen hielt er in Pellheim auch gerne Diavorträge.

Nicht nur seine Liebe zur Musik hat Anton Hörl an seine Neffen weitergegeben. Auch seinen ausgeprägten Familiensinn. „Streitet nicht miteinander“, prägte er seinen Neffen ein, denn Hörl bekam in seinem Beruf oft mit, wie auf anderen Höfen innerhalb der Familie gestritten wurde. Auf dem Schlossbauernhof in Pellheim gab es dagegen keinen handfesten Streit, sondern ein liebevolles und gemeinschaftliches Miteinander, das Hörl auch auf die Dorfgemeinschaft ausweitete. „Er hat immer und überall ausgeholfen und war immer hilfsbereit. Ich habe ihn sehr gemocht und geschätzt“, erinnert sich die frühere Dachauer Stadträtin Christine Unzeitig, die mit Anton Hörl verwandt war.

Wie sehr der Verstorbene geschätzt und gemocht wurde, wurde bei seiner Beerdigung am gestrigen Mittwoch deutlich, als ihm unzählige Menschen die letzte Ehre erwiesen.

