Verabschiedung an der Berufsschule Dachau

Urkunden, Medaillen, Buch- und Geldpreise: die besonders geehrten Dachauer Berufsschüler mit ihren Gratulanten. © sim

Die Dachauer Berufsschule hat 160 Absolventen verabschiedet. 34 Schüler wurden sogar besonders ausgezeichnet.

Dachau – „Sie werden gesucht, Sie werden gebraucht“, betonte Schulleiter Frank Ritzel bei der Abschlussfeier der Berufsschule Dachau. Ritzel prophezeite seinen Schützlingen eine rosige Zukunft, denn diese hätten durch ihre duale Ausbildung in Betrieb und Berufsschule „einen Vorteil gegenüber anderen Ausbildungswegen in Europa“. Die Berufsausbildung in Deutschland sei Garant für „Sicherheit in wirtschaftlich unsicheren Zeiten“, so der Schulleiter, der die Absolventen erstmals in der neuen Aula verabschieden konnte.

Landrat motiviert Absolventen

„Sie sind unsere Zukunft“, betonte auch Landrat Stefan Löwl die Wichtigkeit der jungen Arbeitnehmer in der Gesellschaft. Er appellierte an die 160 Absolventen, „Leben und Beruf in eine Einheit zusammenzufassen“. Das Geheimnis, um glücklich zu werden, so Löwl, sei nämlich, dass man „gerne in die Arbeit“ gehe. Vor allem die anwesenden jungen Frauen motivierte der Landrat, „Verantwortung zu übernehmen“, nicht stehen zu bleiben und sich weiterzubilden.

Abschluss an der Berufsschule Dachau

Doch nicht nur im Beruf, sondern auch im Ehrenamt sollten sich die Absolventen engagieren, wünschte sich Löwl. Anstatt auf Twitter und Co. „zu motzen“, sollten die jungen Arbeitnehmer „ihre Meinung und Wünsche ins Ehrenamt reintragen“. Dies sei im Sportverein, in der Kirche, beim Roten Kreuz oder auch in politischen Gremien möglich. „Wir brauchen Sie ganz, ganz dringend“, so Löwl abschließend.

Oberbürgermeister wünscht den jungen Menschen Wertschätzung

Oberbürgermeister Florian Hartmann betonte, dass der Beruf nicht nur eine „finanzielle Grundlage“ sei, sondern auch für persönliche Zufriedenheit sorgen könne: „Die Arbeit kann Freude machen, wenn man den richtigen Beruf gefunden hat.“ Hartmann wünschte den Absolventen in ihren Berufen nicht nur „angemessene Bezahlung“, sondern auch die nötige „Wertschätzung“.

Schulsprecherin Vanessa Moser, die mit der Traumnote 1,0 ihre Ausbildung zur Kauffrau im E-Commerce abgeschlossen hatte, bedankte sich bei der ganzen Schulfamilie und den Eltern für die Begleitung während der Berufsschulzeit. Sie dankte den Lehrkräften für deren „Motivation“ und den Eltern, die ihren „Job gut gemacht“ hätten. „Sie haben viel Liebe in unsere Schule gesteckt“, honorierte Moser den Einsatz der Lehrkräfte und der Schulleitung.

Gewohnt unterhaltsam moderierte Frank Hermeling, Lehrer und Mitarbeiter der Schulleitung, die anschließende Vergabe besonderer Auszeichnungen. Neben der Schulurkunde für Kfz-Mechatronikerin Elisa Buchholz wurden insgesamt 34 Schüler mit Staatspreisen, Landkreismedaillen und Buch- und Geldpreisen ausgezeichnet. 16 Absolventen erreichten zusätzlich den Mittleren Schulabschluss.

Emelie Marshall durfte sich über ein Auslands-Sprach-Stipendium der Sparkasse Dachau freuen, das Vorstandsvorsitzender Hermann Krenn überreichte. Marshall hatte ihre Ausbildung bei der Raiffeisenbank Pfaffenhofen/Glonn mit einem Schnitt von 1,3 abgeschlossen.

Musikalisch umrahmt wurde die Feier wie in den vergangenen knapp zehn Jahren von den „Rocking Teachers“, die für ihren Auftritt viel Applaus bekamen. Für die Bewirtung sorgte die Automatenklasse mit Getränken und kleinen Knabbereien. Anschließend bekamen die Schüler in ihren Klassen die Zeugnisse überreicht.

SIMONE WESTER