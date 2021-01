Ein Hoch auf die Stammkunden

Geschäfte, Restaurants und Cafés bleiben bis 14. Februar geschlossen. Damit fallen für Markus Bopfinger vom Blumenfenster in Dachau die Einnahmen vom Valentinstag weg. Umso dankbarer ist er seinen Stammkunden, die ihn nicht im Stich lassen. Ihren Dank an die Stammkunden sprechen auch das Restaurant Roma und das Modegeschäft Rauffer aus.

Dachau – „Das wäre für die ganze Branche enorm wichtig, da könnten wir was reinholen“, hatte Markus Bopfinger noch gehofft, bevor Angela Merkel nur Stunden später verkündete, dass der Lockdown nun bis zum 14. Februar fortgesetzt wird. Der 14. Februar ist der Valentinstag –und damit ein ganz wichtiger Tag in der Floristenbranche. Besonders jetzt, da die Blumengeschäfte zu sind und auch erst seit kurzem mit dem „Click & Collect“-System wieder etwas verdienen können. Der Valentinstag hätte einen kleinen Lichtblick bedeutet, darauf hatten „Blumenfenster“-Inhaber Markus Bopfinger und die Branche gehofft. Doch diese Hoffnung ist zerstört.

Das „Blumenfenster“ und alle anderen Floristen in Dachau dürfen an diesem Tag nicht wie erhofft unter strengen Hygienemaßnahmen öffnen, lediglich Click & Collect ist möglich. „Bei uns im Laden sind die Leute 1000 Mal sicherer als im Supermarkt“, betont Bopfinger, der mit seinem umfangreichen Hygienekonzept gut gefahren ist. Mittels Einlasskontrolle ließ er nur die zulässige Anzahl Kunden in sein Geschäft, achtete auf Abstände, Maskenpflicht und Handdesinfektion. „Wenn ich zum Lidl gehe kontrolliert keiner, wieviel Leute in den Laden reingehen oder ob die Abstände eingehalten werden“ – dem Dachauer Floristen fehlt langsam das Verständnis für die Maßnahmen, die er monatelang mit seinem 15-köpfigen Team mitgetragen hat.

Auch beim Thema Hilfen für den Einzelhandel findet der 35-jährige Florist nicht nur lobende Worte für die staatliche Unterstützung. „Die Leute denken immer, wir kriegen etwas, aber das stimmt nicht“, betont der ansonsten so optimistische Geschäftsinhaber. Auch beim Kurzarbeitergeld muss Bopfinger bisher in Vorleistung gehen, um seine Angestellten weiterhin bezahlen zu können. Wie lange dass das „Blumenfenster“ noch stemmen kann, mag auch Bopfinger nicht prognostizieren.

„Wir packen’s grad noch so mit allen Mitarbeitern“, so der Florist. Ohne die treue Stammkundschaft, über die er sehr glücklich und dankbar ist, wäre die Situation wohl schon heikler.

Weihnachtsgeschäft schwer vermisst

Wie wichtig die Stammkunden und -gäste sind, weiß auch das Restaurant „Roma“ in Dachau. „Unsere Gäste unterstützen uns weiterhin super“, schwärmt Mina Fracasso“, die zusammen mit ihrem Mann Gianluca, ihrem Schwager Fabio und den Schwiegereltern und Eltern Augusto und Adina Fracasso im „Roma“ arbeitet. Da der Januar von Haus aus kein starker Monat ist, sind die Zahlen für diesen Monat nicht außergewöhnlich. Das Weihnachtsgeschäft 2020 haben die Fracassos natürlich schwer vermisst und für den Ausfall auch Unterstützung beantragt. „Die Hilfen kommen, es läuft“, ist Mina Fracasso dankbar, denn ohne die wäre die Situation deutlich schwieriger. Die Abwicklung läuft über den Steuerberater, der genau weiß, wo was beantragt werden kann. Auch die Kurzarbeit ist nach wie vor eine große Hilfe, wie die vierfache Mutter betont.

„Anfassen, anprobieren, beraten – das fehlt“

Das Modegeschäft „Rauffer“ in der Dachauer Altstadt gibt es schon seit über 135 Jahren. Auch hier gibt es bis zum 14. Februar keine Möglichkeit, vor Ort einzukaufen. „Anfassen, anprobieren, beraten – das fehlt“, beschreibt Inhaberin Alma Hodzic die Situation, mit der viele Dachauer Einzelhändler derzeit zu kämpfen haben. Die Nähe zum Kunden fehlt – und damit ist nicht nur die finanzielle Seite gemeint. „Viele einsame Kunden sind froh über jedes Telefonat oder ein kurzes Gespräch vor der Tür“, so Hodzic, die derzeit mit dem Click & Collect-System noch ein wenig Kontakt zu ihrer Kundschaft halten kann. Als besonderen Service für ihre Stammkunden liefert sie auch Ware direkt nach Hause. Dort kann anprobiert und dann später bezahlt werden, oder Alma Hodczic holt die Ware einige Tage später wieder ab.

Im Oktober, als die Modeexpertin das Dachauer Traditionsgeschäft übernommen hatte, und im Dezember hingehen war die Lage noch anders. Da brummte das Geschäft. Jetzt sind ihre beiden Mitarbeiterinnen in Kurzarbeit, wann sie die staatlichen Hilfen beantragen kann, weiß sie noch nicht.

Wenn sie aus dem Fenster ihrer Wohnung in der Dachauer Altstadt schaut, wird ihr manchmal komisch zumute. „Es ist wie ausgestorben“, so die zweifache Mutter. Die Gastronomie in der Altstadt brachte viel Laufkundschaft, erkärt Alma Hodzic. Trotz allem blickt sie positiv in die Zukunft und hofft, dass sie ihre Mitarbeiterinnen und ihre Kunden bald wieder persönlich in ihrem Geschäft begrüßen darf.

