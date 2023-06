Ein Jahrgang zum Gernhaben

Teilen

„Wir sind ein ziemlich braver Abijahrgang“, fand Richard Herrmann in seiner Rede. © Simone Wester

„Wir sind stolz, dass wir unser schweres, bayerisches Abitur bestanden haben“, witzelte Abiturient Richard Herrmann bei der Abiturfeier des Josef-Effner-Gymnasiums.

Daxchau - Seine Rede war launig, witzig, ein ganz klein wenig frech, aber insgesamt sehr nett – und voller Lob für Schulleiter Peter Mareis und das gesamte Kollegium. „Wir sind ein ziemlich braver Abijahrgang“, betonte Herrmann dann auch abschließend, und das gesamte Lehrerkollegium quittierte dies mit zustimmendem Applaus.

Abi-Jahrgang hatte nettes Verhältnis zum Lehrerkollegium

Wie nett das Verhältnis des Abi-Jahrgangs mit Schulleitung und Lehrerkollegium ist, war auf der Entlassfeier ein ums andere Mal zu spüren. Bei der abschließenden Zeugnisverleihung überreichte Peter Mareis nicht einfach nur die Zeugnisse. Er ließ sich auch immer wieder in den Arm nehmen – die Initiative dazu kam stets von seinen Schützlingen.

In seiner Rede, die unter anderem augenzwinkernd und unterhaltsam in die griechische Mythologie entführte, betonte der Schulleiter ebenfalls das gute Miteinander. Und das nicht nur auf der gemeinsamen Grillfeier, die eine Woche vor der Abifeier stattfunden hatte und die zu einer „Weit-nach-Mitternacht-Grillparty mutiert“ war, wie Mareis aus dem Nähkästchen plauderte.

Spitze: 39 der insgesamt 124 Abiturienten erreichten einen Notendurchschnitt unter 2,0. © Simone Wester

Er schlug aber auch ernstere Töne an, als er in Erinnerung rief, dass 38 Prozent der ehemaligen Mitschüler des Abijahrgangs das Gymnasium nach der 6. Klasse hatten verlassen müssen. „Vielleicht könnten wir die viele von ihnen vor der Enttäuschung schützen, wenn der Beginn der zweiten Fremdsprache wieder in die Jahrgangsstufe 7 rücken würde?“, warf Mareis in diesem Zusammenhang in den Raum.

Für soziales Engagement oder technische Hilfen bei Schulveranstaltungen zeichnete der Elternbeirat Abiturienten aus: Dr. Stefanie Hörl, Dr. Miriam Maurer (beide Elternbeirat), Felicia Rummel, Henry Herrmann, Tim Georgi, Richard Herrmann, Dominik Pecher, Leo Kuhr, Maren Goeke (Elternbeirat), Filip Kühn und Pascal Lübeck (v.l.). © Simone Wester

Das war aber auch das einzige Mal, dass der Schulleiter ernster wurde. Ansonsten wurde bei der Verleihung viel gelacht und gescherzt. Die Effner-Bigband, das Jazz-Salon-Orchester, der Oberstufenchor und JEG’s Underground sorgten wie gewohnt für fantastische musikalische Umrahmung der Zeugnisverleihung, zu der auch die stellvertretende Landrätin Martina Purkhardt gekommen war, die die Abiturienten dazu ermutigte, ihre „Visionen immer im Kopf“ zu behalten.

Etliche Schüler erhielten neben dem Abiturzeugnis auch Auszeichnungen für ihre Seminararbeiten, besondere Leistungen in ausgewählten Fächern oder deren soziales Engagement.

Für ihr 1,0-Abitur bekam Natalie Hutterer das Sprachstipendium der Sparkasse Dachau im Wert von 1200 Euro verliehen.

sim

Weitere Nachrichten aus der Region Dachau lesen Sie hier.

Unser Dachau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.