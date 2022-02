Ein Konzertabend voller Kostbarkeiten

Einfühlsam und doch energisch dirigierte Jurek Dybal die Sinfonietta Cracovia, auch das „offizielle ständige Orchester der Königlichen Hauptstadt Krakau“ genannt. © Habschied

Dachau – Es war ein intensiver Konzertabend mit vielen Kostbarkeiten. Das Schlosskonzert mit der Sinfonietta Cracovia und dem spanischen Oboisten Ramón Ortega Quero unter der Leitung von Jurek Dybal wurde zu einem Erlebnis, das bewegte und erfreute. Der große Applaus mag den Musizierenden etwas davon zurück gegeben haben.

Die Sinfonietta Cracovia, auch das „offizielle ständige Orchester der Königlichen Hauptstadt Krakau“ genannt, zählt zu den renommiertesten polnischen Ensembles und hat sich in über 20 Jahren weit über die Grenzen des Landes hinaus einen herausragenden Namen gemacht. Es ist zur Zeit auf Tournee in Süddeutschland und, Dachau sei Dank, es gastierte jetzt im Schloss. Was dieses kleine Orchester an Klangfülle hervorzauberte, war verblüffend und beeindruckend. Das zeigte sich gleich beim ersten Stück, der Sinfonie für Streicher Nr. 10 in h-Moll von Felix Mendelssohn Bartholdy. Sanft und melodisch im Adagio, immer kräftiger werdend mit schnellen Passagen bis zum fulminanten Schluss. Das war schon mal ein herzerfrischender Start.

Dann der Auftritt von Ramón Ortega Quero. Der 34- Jährige ist in Granada geboren. In einem Interview erzählte er einmal, wie er zur Oboe gekommen war. Sein Vater ist Pianist und unterrichtet Klavier. Seine ältere Schwester und er wollten beide immer darauf spielen. „Wir haben uns ständig um das Instrument gefetzt.“ Bis der kluge Vater dem Achtjährigen eine Oboe mitbrachte. „Das war mir recht, denn Blaskapellen sind in Spanien sehr populär, und so dachte ich, dass ich mit einer Oboe in einer Banda mitspielen könnte.“ Ein ebenfalls schlauer Lehrer sagte dazu: „Nicht jeder kann Oboe spielen.“ Da war sein Ehrgeiz geweckt.

Und statt in einer Banda spielte er schon im Alter von zwölf Jahren im Andalusischen Jugendorchester. Nach vier Jahren nahm Daniel Barenboim 2003 ihn ins West-Eastern Divan Orchestra auf. Tourneen mit diesem Orchester führten den Oboisten auch nach Deutschland. Er schrieb sich in der Musikhochschule Rostock ein. Als er – für ihn selbst überraschend – 2007 den ersten Preis beim internationalen Musikwettbewerb der ARD gewann, begann seine Karriere. Er konzertiert mit internationalen renommierten Orchestern und erhielt zahlreiche weitere Auszeichnungen wie den ECHO Klassik.

Und nun Dachau. In zwei Programmteilen zeigte er seine Leidenschaft und sein Können. Beim Konzert für Oboe, Streicher und Basso Continuo in C-Dur von Johann Sebastian Bach spielte er sanft, satt, in den Höhen hell, klar und perlend, immer mit viel Schwung und Fülle. Man könnte ihm unentwegt zuhören.

Die „Lieder ohne Worte“ hat Felix Mendelssohn Bartholdy für das Klavier geschrieben. Sie wurden von Andreas N. Tarkmann für die Oboe arrangiert. In sechs Sequenzen erzählen sie teils dramatisch und düster, teils tänzerisch und fröhlich musikalische Geschichten. Ramón Ortega Quero beherrscht jede Facette. Beim letzten Abschnitt, im lieblichen 3/4-Takt, setzt er den letzten Ton keck an, wie ein Kichern. Das Publikum versteht und schmunzelt.

Die Streicherserenade Opus 2 von Mieczyslaw Karlowicz war ein weiterer Höhepunkt des Abends. Die Werke dieses Komponisten, der im Alter von nur 33 Jahren bei einem Lawinenunglück 1909 ums Leben kam, sind in Polen fester Bestandteil der nationale Musiktradition. Über ihn heißt es, es zeichne ihn eine „lyrische und melancholische Schönheit aus, oft mit tragischen, düsteren Akzenten“. Wie die Sinfonietta diese Serenade präsentierte, war fesselnd und und nahm die Zuhörer in ihren Bann.

Das ist auch das Verdienst des Dirigenten. Seit 2014 ist Jurek Dybal Generaldirektor und Künstlerischer Leiter. Nach seinem Klavierstudium entdeckte er seine Liebe zum Kontrabass und wurde ein erfolgreicher Orchestermusiker, unter anderem bei den Münchner Philharmonikern. In seiner zweiten Karriere als Dirigent hat er mit den unterschiedlichsten Orchestern gespielt und Preise weltweit geholt. „Jurek Dybal verzaubert das Publikum mit seiner beispiellosen Ausstrahlung und Energie“, heißt es in Kritiken.

Das schaffte er auch beim Dachauer Schlosskonzert. Er dirigierte es einfühlsam und doch energisch, wie etwa beim Violinsolo „Roxanas Lied“ aus „King Roger“ von Karol Szymanowski. Die Geigerin Aleksandra Honcel-Banek bekam so jeden Raum, den sie für sich allein und mit dem Orchester brauchte. Sie brillierte in den höchsten und tiefsten Tönen. Das war herzergreifend.

Eine Zugabe war das Lied „Gabriel’s Oboe“ aus dem Film „Die Mission“. Geschrieben hat es Ennio Morricone, ein sowieso traumhaft schönes Lied. Als es an diesem Abend „Ramón’s Oboe“ wurde, war es einfach nur zum Dahinschmelzen.

Elfriede Peil