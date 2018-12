Der Kreisausschuss hat sich festgelegt: Der Neubau des Landratsamts soll an dessen jetzigem Standort erfolgen. Verwirklicht werden soll dabei der Siegerentwurf des Stuttgarter Architekturbüros Gessert und Randecker. Offen ist dagegen, was der künftige Arbeitsplatz von rund 450 Menschen kosten wird.

Dachau – 23 Architekturbüros hatten sich beworben, das neue Dachauer Landratsamt bauen zu dürfen. Im Rahmen des Realisierungswettbewerbs gab es prominente Sachpreisrichter – unter anderem Landrat Stefan Löwl und Oberbürgermeister Florian Hartmann – sowie kompetente Fachpreisrichter – darunter der frühere Dachauer Stadtbaumeister Michael Simon und der Münchner Stadtplaner Professor Ulrich Holzscheiter.

Sie alle befanden den Entwurf des Stuttgarter Architekturbüros h4a Gessert und Randecker als den mit Abstand besten. Ein zweiter Platz wurde daher gar nicht erst vergeben; die beiden dritten Plätze teilen sich ein Münchner und ein Dresdner Architekturbüro.

Wie berichtet, sieht der Siegerentwurf vor, dass das aus den 70er-Jahren stammende und mittlerweile aus allen Nähten platzende Gebäude am Bürgermeister-Zauner-Ring abgerissen und ersetzt wird. Der Neubau wird aus zwei geschwungenen Baukörpern samt doppelstöckiger Tiefgarage für 330 Parkplätze bestehen und vier beziehungsweise fünf Stockwerke mit einer Gesamthöhe von maximal 18,50 Metern haben. Zum Vergleich: Das derzeitige Landratsamt weist eine Höhe von 16,30 Meter, also nur 2,20 Meter weniger auf.

Die Bauphase, gab Löwl am Freitag im Kreisausschuss zu, werde für die Verwaltung zwar „eine Herausforderung“, aber am Ende zähle das Ergebnis. „Wir wollten etwas Modernes, Zukunftsweisendes“, fasste er zusammen. Und dies sei – angesichts der aktuell chronischen Raumnot – eben am besten mit diesem Entwurf am Standort Zauner-Ring zu erreichen.

Die Mitglieder des Kreisausschusses sahen dies – abgesehen von den Freien Wählern Sebastian Leiß, Michael Reindl und Franz Eichinger – genauso. „Ein Landratsamt gehört nach Dachau“, betonte der Karlsfelder Kreisrat Wolfgang Offenbeck (CSU). Natürlich sei es einfacher, „schön, groß und breit auf der grünen Wiese“ einen Neubau zu platzieren. Aber der Landkreis habe die Verpflichtung, beim Thema Nachverdichtung mit gutem beispiel voranzugehen.

Auch Landrat Löwl ließ sich den Vorwurf nicht gefallen, Alternativstandorte wie etwa Breitenau bei Bergkirchen nicht ausreichend geprüft zu haben. Er selber, gab er zu, hätte sich auch einen anderen Standort gewünscht, der Umzug in einen Neubau an anderer Stelle sei wesentlich einfacher als das Ersetzen des alten Gebäudes an gleicher Stelle. Allein: Es gab keinen besseren Standort. Entweder seien die Grundstücke nicht verfügbar gewesen – wie etwa in Webling – oder die verkehrliche Erschließung sei zumindest in absehbarer Zukunft nicht realisierbar gewesen – wie etwa an den Mayer-Terrassen auf dem MD-Gelände, wo in Absprache mit der Bahn erst noch eine Unterführung gebaut werden muss.

Die Tatsache, dass auch der Neubau am Bürgermeister-Zauner-Ring bald zu eng werden könnte, sah Löwl ohnehin nicht. Gesundheits- und Veterinäramt, Zulassungsstelle sowie der Kreisbauhof würden ausgelagert bleiben. Die aktuell geplante Bürofläche für 450 Mitarbeiter sei daher künftig sicher ausreichend.

Überhaupt: Sich jetzt noch für einen anderen Standort zu entscheiden, würde laut Löwl „Minimum vier Jahre“ dauern – ein Zeitverlust, den er der Belegschaft des Landratsamts gern ersparen würde. Grünen-Kreisrätin Marese Hoffmann sprach daher auch von einer „verdammten Pflicht gegenüber den Mitarbeitern“, wozu auch gehöre „diese Menschen bei ihrer Arbeit zu unterstützen“.

Der Kreisausschuss empfahl dem am Freitag tagenden Kreistag (siehe Spalte links)daher, keine Zeit mehr zu verlieren. Konkret heißt das: Die Verwaltung soll mit der Stadt Dachau einen sogenannten städtebaulichen Vertrag zum notwendigen Bebauungsplanverfahren abschließen und den Wettbewerbssieger mit weiteren Planungen für den bestehenden Standort zu beauftragen.

Die Kosten-Frage wird dabei aber noch ausgeklammert. Konkrete Kosten, so Löwl, könne heute noch kein Mensch seriös schätzen. Fest steht nur, dass es keine staatlichen Zuschüsse für den Bau geben wird.

Lesen Sie zum diesem Thema auch: Entwurf für neues Landratsamt: Macht die Glasfassade den Neubau unwirtschaftlich?