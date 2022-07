Josef Faber ist tot: Ein Leben für Pferdestärken

Von: Nikola Obermeier

Josef Faber ist tot. Der Dachauer starb im Alter von 83 Jahren. Er hinterlässt seine Lebensgefährtin, vier Kinder, zehn Enkelkinder und sieben Urenkel.

Dachau – Im November vergangenen Jahres hat Josef Faber die Nachricht erhalten, dass er schwer krank ist. „Er nahm den Kampf gegen die Krankheit auf, wie alles in seinem Leben“, sagt seine Tochter Rita Estner. Am 3. Juli 2022 verlor er diesen Kampf, umgeben von seinen Lieben zu Hause. „Ein erfülltes Leben geht zu Ende“, sagt seine Tochter.

Josef Faber wurde am 10. Mai 1939 in Günzburg geboren. Mit zwölf Jahren entdeckte er die Liebe zu den Pferden, „die ihn niemals im Leben wieder losgelassen hat“, so Rita Estner. Während seiner Ausbildung zum KfZ-Mechaniker in einem Opel-Betrieb in Günzburg lernte er seine Leni aus Reisensburg kennen. Mit ihr ging er dann nach Dachau zu seinem Onkel Max, wo er als Mechaniker bei der Post arbeitete und seinen Kfz-Meister absolvierte. Im Juni 1959 führte er seine Leni zum Traualtar, gemeinsam bekamen sie vier Kinder, Monika, Claudia, Josef und Rita.

1962 machte sich Josef Faber in einer Garage am Zwingereck selbstständig, „er wollte sein eigener Herr sein ohne Vorschriften“, erklärte seine Tochter Rita. Acht Jahre später bauten Josef und Leni ein Autohaus in Dachau-Ost. Sein Geschäftsmotto war: „Ohne Wenn und Aber, einen Opel kauft man bei Faber“.

Bald kamen die ersten Pferde zu den Fabers, zuerst in einem Schuppen hinterm Haus, dann in einem kleinen Stall im Moos und anschließend jahrzehntelang im Stall Heitmeier in Kienaden.

Dort wurde auch der Grundstein für den Verein Pferdefreunde Dachau gelegt: Josef Faber, Franz Sandmeier, Herbert Reischl, Gottfried Lembert und Simon Heitmeier gründeten den Verein im Jahr 1968. „Josef Faber war zwölf Jahre Vorstand des mittlerweile größten Reitvereins in Bayern“, wie der Vorstand des Vereins mitteilte. „Josef Faber war ein Pferdemann durch und durch, und seine Passion war das Jagd- und Vielseitigkeitsreiten sowie das Kutschfahren.“

Beruflich wie privat wurde Josef Faber immer ehrgeiziger. Die Wochenenden verbrachte er mit seiner Frau, den Kindern und den Pferden auf unterschiedlichsten Turnieren, wie Dressur, Springen, Jagden, Vielseitigkeit – „er konnte sich immer schwer entscheiden, zu welcher Richtung er tendiert“. Später wurde er etwas ruhiger, da kam dann das Kutschfahren hinzu. Am 1. Dezember 1998 musste er seine Leni viel zu früh nach schwerer Krankheit gehen lassen.

Im November 1999 übergab er das Autohaus an seinen Sohn Josef. Jahrelang kannte er bereits Irmi Junker, die ab 2000 dann die Frau an seiner Seite wurde.

Ab 2005 trieb ihn ein neues Projekt an: Er machte aus dem „Hechtlhof“ im Hörhammer Moos im Jahr 2006 den Magdalenenhof mit Pensionspferdehaltung und Schulbetrieb. Josef Faber wollte den Nachwuchs fördern. „Meine Enkelkinder haben alle bei mir das Reiten gelernt“, erzählte er damals stolz. Im Juni fand stets ein Turnier statt. Josef Faber war wegen seiner Vielseitigkeitsstrecke sehr bekannt, aber natürlich durften die Prüfungen in Dressur, Springen und Prüfungen für die Jüngeren nicht fehlen. Zum 1. Januar 2020 übergab er dann sein zweites Lebenswerk an Rita Estner.

Die ganze Familie trauert nun um den Papa, Opa und Uropa. „Aus tiefstem Herzen zeigen wir Dankbarkeit für unser ehrgeiziges, aber auch führendes Familien-Oberhaupt, das uns im Leben auf seine Art mit Fürsorge begleitet hat.“ NIKOLA OBERMEIER

Der Trauergottesdienst

findet am Freitag, 15. Juli, um 10 Uhr in Mariä Himmelfahrt statt, um 11.30 Uhr ist die Urnenbeisetzung im Waldfriedhof Dachau.