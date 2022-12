Gertrud Hellfritzsch wird 100 Jahre alt: Ein Leben in Bewegung

Beeindruckend rüstig ist Jubilarin Gertrud Hellfritzsch. Zum 100. Geburtstag bekam sie Besuch von Oberbürgermeister Florian Hartmann und stellvertretender Landrätin Marianne Klaffki. © sim

Die Dachauerin Gertrud Hellfritzsch feiert ihren 100. Geburtstag und lässt es sich mit ihrer Familie gut gehen.

Dachau – Wenig essen – und das gesund; dazu jeden Tag einen Apfel und viel Bewegung: Das ist das Geheimnis von Gertrud Hellfritzsch, die jetzt im Kreis ihrer Familie ihren 100. Geburtstag feiern durfte.

Zwei Kinder, fünf Enkel und vier Urenkel machen das Lebensglück der rüstigen Seniorin perfekt, die trotz ihres Alters noch viel alleine bewältigen kann. Mit etwas Unterstützung lebt Gertrud Hellfritzsch auch noch zuhause. Medikamente braucht sie fast keine.

Geboren am 6. Dezember 1922 im damals böhmischen Karlsbad, arbeitete sie bis zur Vertreibung 1946 als Brunnenmädchen am Karlsbader Sprudel. In Bayern angekommen, lebte die junge Frau mit ihren Eltern und den zwei Brüdern zuerst in Langenpettenbach und Indersdorf, später dann in Dachau.

Mit ihrem Mann Heinz wurde Getrud Hellfritzsch glücklich. Leider verstarb er schon mit 60 Jahren, die gemeinsamen Pläne für die Zeit nach der Rente wurden dadurch zunichte gemacht.

Aber Gertrud Hellfritzsch widmete sich dafür mit umso mehr Elan ihrer Familie, half, die Enkel und Urenkel großzuziehen. „Ich hab’ immer versucht, allen zu helfen“, erzählt die Jubilarin.

Davor arbeitete sie rund 20 Jahren bei den Bayernwerken, stieg wieder in das Berufsleben ein, als die Kinder schon erwachsen waren. Neben den Enkeln widmete sie sich auch lange ihrem Hobby, dem Stricken. Besonders stolz ist sie auf ihre Trachtenjacken, von denen sie unzählige fertigte.

Am kommenden Wochenende geht die ganze Familie gemeinsam essen, um Gertrud Hellfritzsch hochleben zu lassen. Zeit mit ihrer Familie – „das ist das Wichtigste“, freut sich die 100-jährige Dachauerin.

SIMONE WESTER