Ein politisches Schwergewicht

Er hat in Dachau Spuren hinterlassen. Jetzt feiert Dr. Manfred Probst seinen 80. Geburtstag.

Dachau – Er war erfolgreicher Jurist und CSU-Politiker und hat Dachau nachhaltig geprägt. Seit elf Jahren ist er Träger des goldenen Ehrenrings. Die Rede ist von Manfred Probst, einem Mann, der am Donnerstag seinen 80. Geburtstag feiert.

„Aufgrund seines hohen Sachverstandes und seiner juristischen Brillanz hatte seine Stimme im Stadtrat über die Fraktionsgrenzen hinweg ein ganz besonderes Gewicht“, lobte der ehemalige Oberbürgermeister Peter Bürgel den Jubilar bei der Verleihung des goldenen Ehrenrings im Jahr 2009. Dieser Satz bringt das berufliche Leben und auch die politischen Errungenschaften von Manfred Probst auf den Punkt.

Im Baurecht errichtete Probst unter anderem mit den Fünf Höfen und dem Kaufinger Tor vor allem in der Landeshauptstadt München Pfeiler. Bei der Verleihung des Verdienstkreuzes 1. Klasse im März 2008 würdigte Bayerns damaliger Ministerpräsident Günther Beckstein den Juristen.

Auf seine 50 erfolgreichen Jahre als Anwalt blickt Manfred Probst heute denn auch sehr gerne zurück. Aber auch an seine 30-jährige Tätigkeit im Dachauer Stadtrat erinnert sich der Jubilar mit großer Freude. Von 1972 bis 2002 war er dort Mitglied. Mit unmissverständlichen Worten schwor er die CSU und seine Fraktion darauf ein, dass Dachau nicht zum alleinigen Sühneort in ganz Deutschland für die Nazi-Verbrechen stigmatisiert werden sollte. „Die CSU Dachau hat damals den Weg geebnet, dass heute Bürgels Politik der Versöhnung möglich ist“, stellte Probst zu jener Zeit rückblickend fest.

Aber auch abseits dieses brisanten Themas beeinflusste Probst die Entwicklung Dachaus an ganz entscheidender Stelle mit. So war er neben seiner Stadtratstätigkeit auch Mitglied der Verbandsversammlung der Sparkasse sowie des Aufsichtsrates der Stadtbau GmbH.

Im privaten Bereich zählt der Fußball zu den Leidenschaften des Jubilars. Vor allem für die Münchner Löwen schlägt das Herz des Dachauers. Neun Jahre saß er im Aufsichtsrat des Vereins 1860 München. Zu seinem 80. Geburtstag zeigt sich der Jubilar bescheiden. Im Gegensatz zu seinen anderen runden Geburtstagen wird diesmal nur im kleinen Kreis gefeiert. Hat sich Manfred Probst zu seinem 70. Geburtstag noch den Aufstieg seines Lieblingsvereins in die erste Liga gewünscht, so will er zehn Jahre später lediglich Gesundheit zu seinem Jahrestag. Denn dies sei vor allem in der jetzigen Zeit „das Allerwichtigste“.

vm