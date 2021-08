Ein Preis für den Brückenbauer

Bündnis für Dachau ehrt Jürgen Zarusky (†)

Dachau – Das Bündnis für Dachau verleiht heuer zum fünften Mal den Hermann-Ehrlich-Preis, dessen Übergabe allerdings coronabedingt nicht wie geplant im November 2020 stattfinden konnte. Der Preis geht nun am 17. Oktober posthum an den Historiker Jürgen Zarusky, der im März 2019 plötzlich und unerwartet verstarb.

„Zarusky wirkte in Dachau, der Stadt, in der er mehr als 30 Jahre lang lebte, als Brückenbauer, der die Gräben überwinden wollte, welche die NS-Verbrechen und jahrzehntelange Abwehr der Anerkenntnis des Unrechts in Deutschland geschaffen haben“, begründet Bündnis-Sprecher Michael Berwanger die Auszeichnung Zaruskys. Er habe sich über Jahrzehnte hinweg für eine „kritische und lebendige Erinnerungskultur in Dachau“ eingesetzt.

Jürgen Zarusky richtete Berwanger zufolge dabei den Blick ganz besonders auf eine Opfergruppe, die in Deutschland lange Zeit und eigentlich bis heute weitgehend ausgeblendet wurde: die Millionen Toten – Soldaten wie Zivilisten – auf dem Boden der Sowjetunion, aber auch die mehr als 4000 sowjetischen Kriegsgefangenen, die auf dem SS-Schießplatz Hebertshausen ermordet wurden.

Dabei erwarb sich Zarusky sein internationales Ansehen als Historiker sowohl in wissenschaftlichen Fachkreisen als auch in seinem Engagement für Menschenrechte und Demokratie. Im Oktober 2018 übernahm er zudem die wissenschaftliche Leitung des 18. Dachauer Symposiums zur Zeitgeschichte, bei dem es um den Vernichtungskrieg der Wehrmacht gegen die Sowjetunion ging.

Das Preisgeld des Hermann-Ehrlich-Preises – das sind 1000 Euro sowie ein Werk eines regionalen Künstlers – geht diesmal im Sinne des verstorbenen Preisträgers an die russische Menschenrechtsorganisation „Memorial“, die sich vor allem um die Aufarbeitung der stalinistischen Verbrechen bemüht, die aber von russischen Behörden massiv unter Druck gesetzt wird. dn