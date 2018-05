Haftstrafe für pädophilen Rentner

Für über 6000 kinderpornografische Bilder auf dem Rechner und deren Verbreitung hat sich ein Rentner vor dem Amtsgericht verantworten müssen. Bis zum Ende der Verhandlung bestand er aber darauf, nicht pädophil zu sein.

Von Thomas Benedikt

Dachau – In der Regel verbringen die Menschen die Zeit nach ihrem Renteneintritt damit, die Welt zu bereisen, den Garten zu pflegen oder einem Hobby nachzugehen. Ein 66-jähriger Haimhauser nutzte die freie Zeit nach dem Ende seines Berufslebens dazu, kinderpornografische Bilder aus dem Internet herunterzuladen und diese auch zum Teil weiterzuverbreiten. Dafür stand er nun vor dem Amtsgericht Dachau.

Beinahe zehn Minuten brauchte die Staatsanwältin, um die Anklageschrift zu verlesen. Penibel und erschütternd detailliert beschrieb sie einige der insgesamt 6778 Bilder, die bei dem Angeklagten gefunden wurden: „Das waren die übelsten Bilder, von denen ich in meiner ganzen Laufbahn gehört habe. Alleine beim Vorlesen dreht sich mir der Magen um.“

Denn der Haimhauser Rentner hatte scheinbar eine Vorliebe für Kleinstkinder und Säuglinge entwickelt, die auf den Fotos schlimmsten sexuellen Misshandlungen unterzogen wurden. Aber auch Bilder von Jugendlichen fanden sich auf dem Rechner des 66-Jährigen.

Wie er zu den Fotos gekommen war, konnte er nicht überzeugend schildern. Die seien einfach in dem Chat, in dem er sich aufhielt – und in dem er unter dem Pseudonym „Strumpfhosenfan“ agierte – erschienen. Dass er sie dann auf seinem Computer abgespeichert habe, sei „Mist und eine große Dummheit“ gewesen. Das brachte Richter Tobias Bauer in Rage: „Und auf einmal befinden sich 6000 Bilder auf dem PC? Das ist so schönfärbend, dass ich mich frage, ob Sie überhaupt erkennen, was Sie den Kindern angetan haben!“

Mitleid hatte der Angeklagte aber vor allem mit sich selbst: „Ich hatte echt Angst vor dem heutigen Termin und schlafe seit Tagen schlecht.“ Außerdem habe ihm seine Frau gedroht, dass sie ihn rausschmeiße, sollte er noch einmal so etwas machen.

Der Rentner blieb aber standhaft bei seiner Aussage, dass diese Bilder nicht der primäre Grund gewesen seien, weshalb er auf der Plattform aktiv war. Er wollte sich einfach mit den anderen Chat-Teilnehmer unterhalten. Und pädophil sei er auch nicht, ebenso wenig hätte er die Bilder aus sexuellem Antrieb betrachtet.

Die Auswertung des Computers und des Laptops des Angeklagten sprachen aber eine andere Sprache. Hinter versteckten Ordnerpfaden fand sich ein kleinlich geordnetes Archiv, das dem Haimhauser einen schnellen und gezielten Zugriff auf die Bilder ermöglichen sollte.

Und dennoch wäre er wohl noch lange unentdeckt geblieben, wenn das Bundeskriminalamt keinen Tipp vom FBI aus den USA bekommen hätte. Das FBI hatte seinerseits einen Fall von Kinderpornografie aufgeklärt und war dabei auf die IP-Adresse des Haimhausers gestoßen. Daraufhin wurde eine Hausdurchsuchung veranlasst, die Computer mit dem Bildmaterial wurden sichergestellt.

Da die Beweislage erdrückend war, zeigte sich der Angeklagte von Beginn geständig. Echte Reue oder Einsicht über seine Taten konnten aber weder Richter Bauer noch die Staatsanwältin erkennen. Entsprechend war der Urteilsspruch – eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten – auch sehr nahe an der Forderung der Staatsanwältin, die drei Monate mehr verlangt hatte. „Auch wenn Sie die Bilder nicht selbst gemacht haben, so sorgen Leute wie Sie dafür, dass es eine Nachfrage und einen Markt dafür gibt“, begründete Bauer sein Urteil.