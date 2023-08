Ein Stößchen mit der Wiederholungstäterin

40-Jährige mit sechs Einträgen wegen Raserei muss sich vor Amtsgericht verantworten

Von Thomas Zimmerly schließen

Nicht weniger als sechs Einträge wegen Rasereien hat eine 40-jährige Autofahrerin aufzuweisen. Jetzt kam ein Besuch des Amtsgerichts dazu.

Dachau - Emma Fittipaldi (Name geändert) hat ganz offensichtlich vor zwei Jahren entdeckt, dass man Gaspedale von Autos recht weit durchdrücken kann. Denn die 40-jährige Dachauerin fährt seither mit ihrem Wagen immer wieder zügig durch die Lande. Im Verkehrszentralregister kann man das nachlesen. Denn nicht weniger als sechs Einträge wegen Rasereien sind dort für die Jahre 2022 und 2023 festgehalten. Nun landete Frau Fittipaldi gar vor dem Dachauer Amtsgericht. Das Paradoxe daran: wegen eines Auffahrunfalls, bei dem sie im Schneckentempo unterwegs gewesen war.

Bußgeld bezahlt, zweimal Führerschein weg

Luise-Kiesselbach-Tunnel in München: 30 km/h zu schnell, Schleißheimer Straße in Dachau: 28 km/h zu schnell, Irschenberg: 23 km/h zu schnell. Einmal rauschte Frau Fittipaldi sogar mit 46 Sachen mehr als erlaubt in eine Radarfalle! Die Staatsmacht kassierte reichlich Bußgeld und zweimal den Führerschein der 40-Jährigen für jeweils einen Monat. Nun füllte die Dachauerin das Staatssäckel erneut: 1150 Euro kommen hinzu. Als Konsequenz aus einem Strafprozess, bei dem Emma Fittipaldi wegen fahrlässiger Körperverletzung angeklagt war.

Es war der 7. Februar 2023. Fittipaldi, soeben wieder im Besitz ihrer Fahrlizenz, steuerte ihren Audi Q4 ganz gemütlich durch die Ludwig-Dill-Straße in Dachau, als der Mazda vor ihr plötzlich stehen blieb, wie sie vor Gericht angab. Trotz langsamer Fahrt sowie Vollbremsung habe sie nicht mehr rechtzeitig anhalten können und sei aufgefahren; ein Stößchen, quasi. Die Frau im Mazda erlitt laut Staatsanwalt allerdings eine Halswirbelsäulen-, Zervikal- oder Cervicalsyndrom-Distorsion, kurz ein HWS.

Der Zusammenstoß der beiden Autos sei derart sanft gewesen, dass sich die Frau im Mazda gar kein HWS habe zuziehen können, argumentierte der Verteidiger von Emma Fittipaldi, Rechtsanwalt Stefan Seitz, in der Hauptverhandlung. Er sei vielmehr „weit unter dem Gesichtspunkt des Peitschenschlags“ gewesen, ergänzte Seitz, der im Namen seiner Mandantin Einspruch gegen den Strafbefehl des Amtsgerichts in Höhe von 1500 Euro eingelegt hatte.

Verfahren wird gegen Geldauflage von 1150 Euro eingestellt

Der Begriff Peitschenschlag wurde übrigens 1928 vom US-amerikanischen Orthopäden Harold Crowe eingeführt, um ein klinisches Bild nach indirektem Trauma der Halswirbelsäule im Zusammenhang mit Verkehrsunfällen zu beschreiben. Eine sehr gebräuchliche Einteilung der Schweregrade ist die sogenannte Quebec-Klassifikation. Die Frau im Mazda sei demnach laut Verteidiger Seitz in die Klasse 0 – keine Beschwerden, keine Symptome – einzuordnen.

Der Prozess schien nun kompliziert zu werden. Bevor die Frau im Mazda, ein Orthopäde oder ein Verkehrssachverständiger gehört wurden, machten Richter Stefan Lorenz und Verteidiger Seitz den Vorschlag, das Verfahren einzustellen – gegen eine Geldauflage in Höhe von 1150 Euro.

Der Staatsanwalt und die Angeklagte stimmten zu. Der Vorteil für Letztere: Sie darf weiter Audi Q4 fahren. Vielleicht aber nicht lange. Weil die Gesetze, die sich mit dem Straßenverkehr befassen, neben Bußgeldern und Fahrverboten auch ein Punktesystem vorsehen und Emma Fittipaldi 2022 und 2023 reichlich gepunktet hatte, droht ihr eine Führerschein-Nachprüfung, so ihr Anwalt.

Weitere Nachrichten aus der Region Dachau lesen Sie hier.