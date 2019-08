Volksfestnachwehen

Am Mittwochmorgen kam es am S-Bahnhaltepunkt Untermenzing zu einer körperlichen Auseinandersetzung mehrerer Personen, die ihren Ursprung auf dem Dachauer Volksfest hatte.

München/Dachau – Dabei erlitten ein 17-Jähriger eine Nasenfraktur und ein 22-Jähriger eine Schwellung an der Backe.

Gegen 0.20 Uhr kam es am S-Bahnhaltepunkt Untermenzing zu der körperlichen Auseinandersetzung. In der S-Bahn trafen zuvor zwei alkoholisierte Personengruppen aufeinander, die bereits beim Volksfest in Dachau aneinandergeraten waren.

Am Bahnsteig entwickelten sich die zunächst verbalen Streitigkeiten nach Beleidigungen in körperliche Auseinandersetzungen, in die nach ersten Ermittlungen drei Männer verwickelt waren. Ein 27-Jähriger aus Pasing soll einem 17-Jährigen aus Allach einen Kopfstoß versetzt haben, der zu einer Nasenbeinfraktur und dem Transport in eine Klinik führte. Der 17-Jährige seinerseits soll einen 22-Jährigen an der Backe verletzt haben.

Der 27-Jährige soll am Volksfest in Dachau zuvor einen 18-jährigen Pasinger aus der Gruppe des 17-Jährigen bereits körperlich angegriffen haben. Ermittlungen wegen gefährlicher und wechselseitiger Körperverletzung wurden von der Bundespolizei eingeleitet.

Bisher verlief das Volksfest in Dachau selbst sehr friedlich. Doch die Rettungskräfte sind auf alles vorbereitet.