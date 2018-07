Hundebiss oderKnutschfleck?

War‘s ein Hundebiss? Oder nur ein Knutschfleck? Mit diesen Fragen hatte sich nun das Amtsgericht Dachau zu befassen.

Dachau– Der Rottweiler ist von freundlicher und friedlicher Grundstimmung, meint die Fédération Cynologique Internationale (FCI). Der europäische Dachverband für Rassehunde weiß aber auch, dass die Evolution dem Rottweiler ein Gebiss mit etwa 40 Zähnen bescherte. Und ein menschlicher Oberschenkel eignet sich hervorragend, um die Beißer zu testen. So möglicherweise geschehen im Januar in Dachau. Weil der Besitzer des Oberschenkels den Besitzer des Vierbeiners anzeigte, kam es zum Prozess vor dem Dachauer Amtsgericht. Der Vorwurf: gefährliche Körperverletzung.

Der Vorfall ereignete sich während eines zufälligen Treffens dreier junger Männer auf einer Wiese hinter dem Dachauer Hallenbad, also in dem Bereich, den die Stadt im April zur Freilauffläche für Hunde deklarierte. Nach Angaben des Opfers soll damals ein Klaps des Hundebesitzers auf die Flanke seines Rottweilers genügt haben, um dessen freundliche und friedliche Grundstimmung in eine unfreundliche und kämpferische Grundstimmung zu verwandeln.

In der Hauptverhandlung erwies sich die Beweisführung als mühsam. Das Opfer behauptete, gebissen worden zu sein. Der angeklagte Hundebesitzer bestritt dies. Ein Motiv war nicht erkennbar. Der einzige unbeteiligte Zeuge zeigte sich als wenig charakterfest. Es handelte sich um einen Kosovaren türkischer Herkunft oder umgekehrt, der nach eigenen Angaben gerne „kiffe und saufe“ und weniger gerne arbeite. Am Tattag habe er das, was er gerne mache, gleichzeitig getan, was sein Erinnerungsvermögen derart beeinflusst habe, dass er sich schlicht an keinen Rottweilervorfall erinnern könne.

Nach der Aussage des Türken kosovarischer Herkunft oder umgekehrt sahen sich alle Prozessbeteiligten Lichtbilder vom Oberschenkel des Gebissenen an. Dabei kamen Zweifel auf, ob es sich bei der Wunde tatsächlich um einen Hundebiss handelt. Das müsste ein Sachverständiger klären, meinte Richter Tobias Bauer. Doch eine solche Expertise käme teuer und sei des Falles nicht angemessen. Bauer stellte daraufhin mit Zustimmung der Staatsanwältin das Verfahren ein.

„Die Wunde sieht eher aus wie ein Knutschfleck“, meinte die Vertreterin der Jugendgerichtshilfe, was wiederum die These der Fédération Cynologique Internationale stützt, der Rottweiler sei von freundlicher und friedlicher Grundstimmung.

Thomas Zimmerly