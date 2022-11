Ein Warnschuss für Unternehmer und Politiker

Der Vorstand der IHK Dachau aus Stefan Fichtl, Christine Unzeitig, Notburga Kreppold und Werner Mooseder (v.l.).

Der IHK-Regionalausschuss Dachau zieht nun Schlüsse aus den negativen Ergebnissen des „Zukunftsatlas 2022“

Dachau – Der Landkreis Dachau ist im „Zukunftsatlas 2022“, in dem das Forschungsunternehmen Prognos die die Zukunftschancen und -risiken aller 400 Kreise und kreisfreien Städte in Deutschland bewertet hat, im Vergleich zur Studie aus dem Jahr 2019 um 111 Plätze auf Platz 165 zurückgefallen (wir berichteten). Die Dachauer Nachrichten haben den Vorstand des Regionalausschusses Dachau der Industrie- und Handelskammer (IHK) München gefragt, welche Konsequenzen sie aus der Studie ziehen.

Vorsitzender Werner Mooseder, Notburga Kreppold, Christine Unzeitig und Stefan Fichtl (alle stellvertretende Vorsitzende) war es wichtig zu betonen, dass im Landkreis Dachau nicht alles schlecht laufe. Die aktuellen Zahlen sollten jedoch, so Stefan Fichtl, auch als „Warnschuss“ für Unternehmen und Politik verstanden werden. Die IHK Dachau vertrete, so ihr Vorsitzender Werner Mooseder, mehr als 10 000 Betriebe in Stadt und Landkreis Dachau.

Konsequenzen, die Politik und Wirtschaft aus den Studienergebnissen ziehen können, seien häufig, so Mooseder, nur langfristig umzusetzen. Die Nähe zu München, betonte Christine Unzeitig, führe dazu, dass Unternehmen im Landkreis es schwer hätten, mit Gehältern und dem Arbeitsumfeld einer Großstadt mitzuhalten.

Kurze Anfahrtswege zur Arbeitsstätte

Dass dies jedoch nicht für alle Branchen gelte, zeige das Beispiel des in Odelzhausen ansässigen Abbruchunternehmens Konrad Kreppold. Wie Prokuristin Notburga Kreppold berichtete, konkurriere ihre Branche weniger mit vergleichbaren Unternehmen aus München. Viele ihrer Mitarbeiter würden im Landkreis wohnen und die kurzen Anfahrtswege zur Arbeitsstätte schätzen.

Wichtig sei in diesem Kontext aber auch ein eigenes Kulturangebot im Landkreis wie das Kult A8, das den Landkreis auch als Wohnort attraktiv mache.

Werner Mooseder betonte, dass in Bezug auf die für Unternehmen wichtige Infrastruktur im Landkreis in den vergangenen Jahrzehnten von der Politik eher wenig getan worden sei. Noch immer fehlten gute Straßenanbindungen und Umgehungsstraßen, immerhin die neue S-Bahnlinie nach Altomünster konnte in den letzten Jahren erfolgreich realisiert werden.

Unternehmen sollen attraktiver werden

Für Stefan Fichtl ist es wichtig, dass auch die Unternehmen selbst sich attraktiv machen für Arbeitskräfte. Die vergangenen Jahre seinen für viele Unternehmer im Landkreis erfolgreich gewesen, dies gelte jedoch nicht automatisch für die Zukunft. Fichtl regte an, herauszuarbeiten, was den Landkreis Dachau in Bezug auf Arbeit und Leben besonders mache.

Die Politik, so der Steuerberater, sollte nicht nur auf die Einkommenssteuern, sondern auch auf die Gewerbesteuereinnahmen achten. Um für Unternehmen attraktiv zu bleiben, gelte es nicht, die Hebesätze zu erhöhen, sondern durch eher niedrige Sätze die Ansiedlung neuer Betriebe zu erleichtern, ergänzte Mooseder.

Zur Attraktivität des Landkreises beitragen, so Mooseder und Unzeitig, könnte auch die Ansiedlung einer Akademie oder Universitätseinrichtung.

Neue Gewerbeflächen und Wohngebiete

Zusätzlich auf die Wunschliste an die Politik schrieb Mooseder die Entwicklung neuer Gewerbeflächen, die Ausweisung neuer Wohngebiete, die jungen Menschen die Chance auf bezahlbares Wohnen ermögliche, und nicht zuletzt den Ausbau der Stromerzeugung durch Windkraft im Landkreis. Zahlreiche Unternehmen würden bereits jetzt unter den massiv gestiegenen Energiepreisen leiden.

Positiv unterstützt fühlen sich die IHK-Vertreter von den Wirtschaftsförderern des Landkreises und der Gemeinde Karlsfeld. Wie auch viele Bürgermeister im Landkreis hätten diese immer ein offenes Ohr für die Wünsche und Sorgen der Unternehmen. Gefreut haben sich die IHK-Vertreter auch über die Information des Oberbürgermeisters der Stadt Dachau, dass es zum 1. Januar 2023 einen neuen Wirtschaftsförderer geben wird. Sie hoffen auf eine gute Zusammenarbeit.

