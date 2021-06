Einbahnstraße bis zum Landratsamt

Von der inneren Brucker Straße in Richtung Augsburger Straße dürfen in Zukunft nur noch Radler fahren. Autos müssen einen Umweg in Kauf nehmen, da ab Herbst die Brucker Straße zur Einbahnstraße wird.

Beschluss des Umwelt- und Verkehrsausschuss Dachau

von Stefanie Zipfer schließen

Ab Herbst gilt auch in der Brucker Straße, im Bereich zwischen der Augsburger Straße in Richtung Landratsamt, eine Einbahnstraßenregelung. Anders als für die Einbahnregelung in der Altstadt wird es aber in der Brucker Straße keinen Probebetrieb geben. Dies beschloss der Umwelt- und Verkehrsausschuss des Stadtrats gegen die explizite Empfehlung von Polizei und Stadtverwaltung.

Dachau – Den Radverkehr in Dachau fördern und den Radfahrern das Leben leichter und vor allem sicherer machen zu wollen, darin sind sich Stadtrat, Stadtverwaltung und Polizei einig. In den Details gab es aber zuletzt wieder einmal Meinungsverschiedenheiten.

So sehen es alle Entscheidungsträger zwar als sinnvoll an, in der Altstadt sowie in der inneren Brucker Straße eine Einbahnregelung einzuführen. Allerdings, so finden zumindest Polizei und Stadtverwaltung, mache letztere nur Sinn, wenn es erstere gibt. Sprich: „Eine Einbahnstraßenregelung in der Brucker Straße ist nur in Verbindung mit einer Einbahnregelung Altstadt zweckmäßig, da ansonsten der morgendliche Abkürzungsverkehr Richtung Karlsberg von der Brucker Straße in die Burgfriedenstraße verlagert würde.“ Die Folge wäre, dass „damit in unmittelbarer Nähe der Klosterschule mehr Gefährdungen für die Grundschüler entstehen würden“.

Problem: Jüngster Beschluss hat Verfallsdatum

Das Problem ist nur, dass der jüngste Beschluss, eine Einbahnstraßenregelung in der Altstadt einzuführen, ein Verfallsdatum trägt: Im Herbst soll erst eine einjährige Probephase starten, danach werde evaluiert, ob und wie man die Maßnahme beibehalten will (wir haben berichtet).

Neue Idee: Beide Regelungen miteinander verbinden

Vor diesem Hintergrund schlug die CSU nun in der jüngsten Sitzung des Umwelt- und Verkehrsausschusses, in dem die Einführung der Einbahnstraßenregelung in der inneren Brucker Straße auf Antrag der Grünen Thema war, vor, doch beide Regelungen zu verbinden: Beide Maßnahmen sollten ein Jahr getestet werden, und anschließend könnte über Abschaffung oder Beibehaltung beider Einbahnstraßen abgestimmt werden.

Doch die Idee fand nicht genügend Unterstützer; mit den Stimmen von SPD, Grünen und Bündnis steht daher der Beschluss, dass die Einbahnregelung an der Brucker Straße dauerhaft gelten soll – selbst wenn in einem Jahr die Altstadt wieder in beiden Richtungen befahrbar werden sollte und damit die Burgfriedenstraße zu einem Hotspot für Abkürzer werden dürfte. Für CSU-Sprecher Peter Strauch ist diese Entscheidung „ein Fehler und auch nicht sachlich zu begründen“.

Viele Vorteile der Einbahn-Lösung

Grundsätzlich aber bringt die gekoppelte Einbahn-Lösung – also ab der Konrad-Adenauer-Straße vorbei am Rathaus, hinunter die Augsburger Straße, hinein in die Brucker Straße bis zum Weiherweg – viele Vorteile. Da der Radverkehr in beide Richtungen freigegeben bleibt, können Radler nun sicher von der Brucker Straße in die Altstadt und in die Mittermayerstraße. Die Einschränkungen für den Autoverkehr sind laut Stadtverwaltung nur „moderat“ beziehungsweise in einem „vertretbaren Maß“. Zudem bleibe „die Erreichbarkeit der Anwohner, auch durch große Lkw, gewährleistet“. Und auch die Fußgänger würden profitieren, da im Einmündungsbereich Brucker/Augsburger Straße künftig keine ausfahrenden Pkw den direkten Weg der querenden Fußgänger versperrten.

Starttermin noch nicht sicher

Den genauen Starttermin für die neue Regelung kann die Stadt allerdings noch nicht nennen. „Im Herbst“ beziehungsweise „irgendwann nach den Sommerferien“ lautete zuletzt die Terminierung. Das Baumt, derzeit ohnehin in Personalnot, werde nun die entsprechende Beschilderung bestellen, hieß es aus dem Rathaus.