Einbahnstraße in der Dachauer Altstadt - Geschäftsmann fordert „notwendige Sachlichkeit“

Von: Stefanie Zipfer

Bald wieder dauerhaft in beide Richtungen befahrbar? Die Augsburger Straße in der Altstadt. © hab/archiv

Der Umwelt- und Verkehrsausschuss berät am 15. März über die Einbahnstraße in der Altstadt. Er muss die Konsequenzen der Gerichtsverhandlung ziehen.

Dachau – Die nächste Sitzung des Umwelt- und Verkehrsausschusses des Stadtrats am kommenden Dienstag, 15. März, um 14.30 Uhr im neuen Sitzungssaal des Rathauses verspricht Spannung.

Das Gremium wird dabei nämlich offiziell die „Konsequenzen aus der Gerichtsverhandlung“ bezüglich ihrer Einbahnstraßenregelungen in Altstadt und Brucker Straße ziehen müssen. Die Stadt hatte mittels dieser Verkehrsmaßnahmen eine „Verbesserung des ÖPNV und des Radverkehrs“ erreichen wollen.

Wie geht es mit der Einbahnstraße in der Dachauer Alstadt weiter?

Erreicht wurde bislang aber lediglich, dass die Altstadt-Gewerbetreibenden auf die Barrikaden beziehungsweise in Person von Juwelier Ludwig Stöckl vor das Verwaltungsgericht München gingen und die Einbahn-Regelung dort zum Kippen brachten.

Ob der Ausschuss nun den Verkehr wieder dauerhaft in beide Richtungen durch die Altstadt laufen lassen oder ob es gar andere Lösungen – etwa in Form einer Fußgängerzone – geben wird, ist offen. Auch hat die Stadt theoretisch die Möglichkeit, gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Berufung einzulegen; hierfür bräuchte es aber wohl ebenfalls eine entsprechende Zustimmung des Ausschusses.

Geschäftsmann: „Hört auf Steuergelder zu verschwenden!“

Ludwig Stöckl appelliert vor diesem Hintergrund an die Stadträte: „Hört auf, aus ideologischen Motiven oder beleidigtem Stolz die Steuergelder der Stadt zu verschwenden! Steuergelder, die in nicht unerheblichem Umfang bereits in der Einbahnstraßenregelung verbrannt wurden; Steuergelder, zu denen auch die Geschäftsleute mit ihrer Gewerbesteuer beitrugen!“

Seiner Meinung nach fehlten der Diskussion weiterhin die „notwendige Sachlichkeit“ sowie „fundierte Verkehrszählungen“. Sollte das Gremium daher erneut den Versuch unternehmen, „ältere Altstadtbesucher oder Besucher aus dem Dachauer Umland zu diskriminieren, indem man ihnen Schikanen aufbaut, dann wird meine Person bereitstehen“!

Inwieweit diese unverhohlene Drohung eines erneuten Rechtsstreits die Einbahnstraßen-Befürworter in Stadtrat und Verwaltung beeindruckt, wird sich zeigen. Ins Gewicht fallen dürfte unter Umständen aber die Ankündigung des Geschäftsführers des Modehauses Rübsamen, Marcus Vorwohlt, seine Dachauer Filiale im Fall einer Fortführung der Einbahnstraße durch die Altstadt langfristig aufzugeben.

Weitere Themen des Sitzung Weitere Themen der Sitzung: das integrierte Klimaschutzkonzept der Stadt beziehungsweise dessen Ziele, Inhalte und weiteres Vorgehen; die Grün- und Ausgleichsmaßnahmen für das Gewerbegebiet südlich des Schleißheimer Kanals sowie eine von der CSU beantragte Fahrradstraße in der Von-Hohenhausen-, Kohlbeck- und Etzenhauser Straße.

