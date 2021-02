Einbrecher haben Apotheken im Visier

Kriminalpolizei ermittelt in zwei Fällen in Dachau

Dachau – Bisher unbekannte Täter hatten es am vergangenen Wochenende auf Apotheken in Dachau abgesehen: Die Kriminalpolizei ermittelt in zwei Fällen, einem vollendeten und einem versuchtenEinbruch in zwei Dachauer Apotheken.