Einbrecher geschnappt

Zwei Einbrüche haben die Polizei Dachau auf Trab gehalten. In einem Fall schnappten Streifenbeamte die Täter auf frischer Tat.

Dachau/Haimhausen – Am späten Samstagabend drang ein 28-jähriger Mann gewaltsam in die Räume einer Firma im Gewerbegebiet Dachau-Ost ein. Dabei wurde er allerdings von einer aufmerksame Anwohnerin beobachtet. Die Frau rief die Polizei – und die war schnell. Noch in der Firma klickten bei dem Einbrecher die Handschellen. Und nicht nur das. Die Streifenbeamten nahmen auch noch den in der Nähe in einem Auto wartenden 34-jährigen Komplizen fest. Die beiden aus Italien stammenden Männer wurden dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der wiederum Haftbefehl erließ.

Beim zweiten Einbruch, der sich in der Zeit von Freitagabend bis Samstagfrüh in Haimhausen abspielte, sucht die Polizei noch den Täter. Hier hebelte der Einbrecher eine Tür eines Einfamilienhauses auf und stahl einen höheren Bargeldbetrag sowie Schmuck. Die zur Tatzeit nicht anwesenden Bewohner meldeten den Vorfall bei der Polizei. Hinweise zum Täter werden unter Telefon 0 81 31/56 10 erbeten.