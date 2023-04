Einbrecher stehlen Tresor aus Kletterhalle

Einen Tresor mit mehreren tausend Euro Inhalt entwendeten Unbekannte aus Kletterhalle am Wettersteinring in Dachau. (Symbolbild) © Sascha Steinach/imago

Einen Tresor mit mehreren tausend Euro Bargeld haben Einbrecher in der Kletterhalle am Wettersteinring in Dachau entwendet.

Wie die Polizei Dachau mitteilte, verschafften sich mehrere unbekannte Täter am Donnerstag in den frühen Morgenstunden gegen 1 Uhr über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu der Sportstätte. Aus den Räumlichkeiten entwendeten die Einbrecher einen Tresor mit mehreren tausend Euro Bargeld Inhalt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ebenfalls auf einen mittleren vierstelligen Betrag.

dn