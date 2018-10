Einbrecher verursachen hohen Schaden in Dachauer KfZ-Zulassungsstelle

Einen sechsstelligen Beute- sowie Sachschaden haben Einbrecher, die brachiale Gewalt anwendeten, in der Nacht zum Sonntag in der Kfz-Zulassungsstelle verursacht.

Dachau –In der Nacht auf Sonntag rangen laut Polizeipräsidium Oberbayern-Nord Unbekannte über ein zuvor aufgehebeltes Fenster in die Räume der Zulassungsstelle des Landratsamts Dachau an der Rudolf-Diesel-Straße ein. Gegen 04:00 Uhr brachen sie dort zwei Einzahlungsautomaten auf und entwendeten einen hohen Bargeldbetrag. Durch die brachiale Arbeitsweise der Täter verursachten sie einen Totalschaden an den Geräten, wodurch ein Sachschaden von rund 120.000 Euro entstand.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und bittet eventuelle Zeugen darum, verdächtige Beobachtungen unter der Telefonnummer 08141-6120 zu melden.

Für die Ermittlungen der Polizei musste die Zulassung einen halben Tag geschlossen bleiben. Gestern Nachmittag lief der Betrieb wieder. Laut Landratsamt Dachau hat die Zulassung zu den üblichen Zeiten geöffnet. Wegen der Zerstörung der Kassenautomaten ist bis auf weiteres jedoch ausschließlich Barzahlung möglich. „Die Vorgangsbearbeitung wird sich dadurch etwas verlängern. Wir bitten die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Es wird fieberhaft daran gearbeitet, die Schäden schnellstmöglich zu beheben, um wieder den üblichen Service bieten zu können“, so der Medienbeauftragte des Landratsamts, Wolfgang Reichelt.