Einbrecher hinterlassen Spur der Verwüstung

Die kältere Jahreszeit kommt, und die Einbrecher sind schon da. Einen Wohnungseinbruch in Dachau sowie ein versuchter Einbruch in Haimhausen beschäftigt die Polizeiinspektion Dachau.

Dachau/Haimhausen – Am Dienstag zwischen 16.45 und 18.15 Uhr wurde in Dachau in der Gröbmühlstraße die Balkontür im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses eingeschlagen. Die Einbrecher durchwühlten anschließend die komplette Wohnung und hinterließen dort eine Spur der Verwüstung. Sie erbeuteten Schmuck und Kameras im Wert von rund. 2000 Euro. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro.

Ebenfalls am Dienstag, im Laufe des Tages, hebelten Einbrecher die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Münchner Straße in Haimhausen auf. Die Täter wurden vermutlich gestört, denn aus der Wohnung wurde nichts entwendet oder durchwühlt. Sachschaden: 500 Euro.

In beiden Fällen nimmt die Polizei sachdienliche Hinweise gerne entgegen.

