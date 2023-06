Eine Bagatelle zu viel - Amtsgericht verurteilt Ladendiebin zu Bewährungsstrafe

Von: Christiane Breitenberger

Statt erneut eine Geldstrafe, erhielt eine Diebin nun eine Bewährungsstrafe. (Symbolfoto). © DB DVP

10,16 Euro war der Betrag der Waren, die eine Frau im Supermarkt gestohlen hatte. Nun musste sich dafür im Amtsgericht verantworten. Sie erhielt eine sechsmonatige Freiheitsstrafe. Denn es war nicht ihre erste Straftat.

Dachau – Eigentlich war es nur eine Bagatelle – eine Frau hatte in einem Supermarkt Waren im Wert von 10,16 Euro geklaut. Doch nach einer einstündigen Verhandlung am Dachauer Amtsgericht wurde sie zu einer sechsmonatigen Freiheitsstrafe verurteilt – auf Bewährung.

Richter Stefan Lorenz hatte wahrlich Mitleid mit der 47-jährigen Angeklagten. Immer wieder weinte die Frau im Gerichtssaal. „Eigentlich sind Sie eine arme Frau. Eine arme Seele“, sagte er am Ende der Verhandlung.

Eigentlich hätte der Fall bereits im Februar verhandelt werden sollen – doch die Frau war nicht zur Verhandlung erschienen und musste deshalb bereits einige Tage im Gefängnis verbringen. „Es ging mir damals gesundheitlich sehr schlecht“, betonte die Frau. Deswegen sei sie damals nicht zur Verhandlung gekommen.

47-Jährige Angeklagte hatte bereits 13 Eintragungen im Bundeszentralregister

Jetzt wurde sie wegen Diebstahl und Nötigung zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Doch der Grund für das ungewöhnlich hohe Strafmaß war nicht der Vorfall im vergangenen Jahr allein: Die Frau hatte bereits 13 Eintragungen im Bundeszentralregister, nahezu alle davon wegen Schwarzfahrens. Und deshalb war sie bereits „mehrfach zu sehr hohen Geldstrafen verurteilt worden“, so die Staatsanwältin. Jetzt kam der Vorfall im vergangenen Jahr obendrauf.

Lebensmittel aus dem Edeka gestohlen und Kontrolle verwehrt

Im September 2022 klaute die Frau im Edeka an der Münchner Straße in Dachau Waren im Wert von 10,16 Euro: einen Salat, eine Tiefkühlkost und zwei kleine Fläschchen Chantré. Wie die Zeugenaussagen in der Verhandlung zeigten, verweigerte sie allerdings die Taschenkontrolle, wurde extrem laut und verletzte leicht eine Mitarbeiterin, die sie beim Verlassen des Geschäfts hindern wollte.

Die Angeklagte erzählte zunächst eine andere Version der Geschichte – sicher, „weil sie sich sehr für die Sache schämen“, vermutete Richter Lorenz. Eine Mitarbeiterin habe sie umklammert, damit sie den Landen nicht verlassen kann. „Ich habe gesagt, das tut mir weh und dass ich keine Luft bekomme – ich wollte mich mit dem Stoß nur aus der Umklammerung befreien“, sagte die Frau vor Gericht. Als zwei Edeka-Angestellte und ein Zeuge ihre Aussagen machen, wird schnell deutlich: So hat sich die Szene nicht abgespielt.

Eine Angestellte bemerkte damals den Diebstahl, stellte die Frau nach der Kasse zur Rede und bat darum, in die Tasche sehen zu dürfen. Als die Kundin sich weigerte, stelle die Angestellte sich ihr in den Weg. Die Kundin wollte raus und beim Gerangel am Ausgang stieß sie die Edeka-Mitarbeiterin gegen die Tür, ein blauer Fleck am Arm waren Tage später die Folge.

Nach vielen hohen Geldstrafen folgt nun eine Bewährungsstrafe

Richter Stefan Lorenz fasst bei der Urteilsverkündung zusammen: „Eigentlich wäre das Ganze eine Bagatelle, aber in den vergangenen zehn Jahren sind Sie immer wieder verurteilt und teilweise zu ganz schön hohen Geldstraßen verurteilt worden.“ Deswegen habe er sich gegen eine weitere Geldstrafe entschieden. „Da müsste sonst jeder fragen: ,Was ist los mit der Justiz?’“ Er äußerte Mitgefühl mit der Angeklagten. „Sie sind eine arme Frau, die immer auch immer wieder mit Depressionen zu kämpfen hat.“

Die Angeklagte weinte am Ende der Verhandlung wieder und betonte: „Es tut mir alles sehr leid!“ Gerade aber würde ihr Leben eine positive Wendung nehmen: Sie habe die Zusage für einen Job erhalten.

