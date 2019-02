Eine drittePartnerstadt für Dachau?

Die Große Kreisstadt bekommt nach Klagenfurt und Fondi womöglich bald eine dritte Partnerstadt. Zumindest macht sich eine Delegation – bestehend aus Fraktionsvertretern des Stadtrats, Mitarbeitern der Verwaltung sowie der Knabenkapelle Dachau – im April auf den Weg ins französische Léognan, um sich, wie Kulturamtsleiter Tobias Schneider bestätigt, „besser kennenzulernen und zu sehen: Passen wir zueinander?“

Der Kontakt zu der 10 200-Einwohner-Stadt bei Bordeaux war über die Knabenkapelle Dachau entstanden, die seit mehreren Jahren eine Freundschaft zum Orchester „Banda Léo“ aus Léognan pflegt. Zuletzt hatten die französischen Musiker – samt Bürgermeister Laurent Barban – im August die bayerischen Freunde besucht und dabei sogar am Volksfestumzug teilgenommen. In diesem Rahmen, erklärt Schneider, hätte Barban auch „Interesse“ bekundet, mit Dachau doch tiefer gehende, sprich offizielle Bande einzugehen. Bei dem Besuch der Dachauer im April wird die Knabenkapelle ein Konzert mit der „Banda Léo“ geben; anschließend wollen die politischen Vertreter die weiteren Fragen klären. Letztlich, betont Kulturamtsleiter Schneider, sei es eine politische Entscheidung, ob Dachau und Léognan eine Städtepartnerschaft oder – eine Stufe darunter – eine Städtefreundschaft begründen wollen. Klar sei jedenfalls, dass sich eine französische Stadt nach Partnern in Österreich und Italien anbieten würde, gibt Schneider zu – zumal „Léognan eine sehr sehr nette, schön gelegene Stadt ist“. Im Kulturausschuss des Stadtrats jedenfalls zeigte man sich offen – und genehmigte der Knabenkapelle für die Fahrt im April einen großzügigen Reisezuschuss. Die Kapelle, so Stadtrat Sören Schneider, „war schließlich der Schlüssel zur Annäherung“.