Eine Freundschaft, die weiter wächst

Vor fünf Jahren haben die Landkreise Dachau und Oswiecim/Auschwitz ihre Partnerschaft mit einem Vertrag besiegelt. Ein Grund, daran zu erinnern, wie viel seither geschehen ist und welch bewegende Momente es während dieser Zeit gab.

Landkreis – Am Unterzeichnungstag, am 8. August 2015, versammelten sich die Kreisräte beider Landkreise, die Landräte Stefan Löwl und Zbigniew Starzec gemeinsam mit Max Mannheimer im Großen Sitzungssaal des Landratsamtes Dachau, um den Partnerschaftsvertrag feierlich zu unterzeichnen. Max Mannheimer, Überlebender des Vernichtungslagers Auschwitz Birkenau und des Konzentrationslagers Dachau, erinnerte daran, welch große Verantwortung diese Partnerschaft in sich trägt, denn „Oswiecim ist nicht irgendeine Stadt in Polen, sondern ein Ort größter deutscher Schuld in der Menschheitsgeschichte“.

Es folgten viele Besuche zu den Gedenktagen, heuer zum 75. Jahrestag der Befreiung in Auschwitz (in Dachau wurden die Feierlichkeiten aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt). „Mit Kranzniederlegungen, die mehr waren als nur Symbole und Gesten, sondern Zeichen tiefer Scham und Verbeugung vor den Opfern“, wie die Partnerschaftsbeauftragten des Landkreises Dachau Marese Hoffmann in einer Pressemitteilung erklärte. Und es habe „das überschäumende Leben“ bei Begegnungen auf dem Dachauer Volksfest und beim Life Festival Oswiecim mit den herausragenden internationalen Stars wie Queen, Elton John und Santana sowie den fantastischen Auftritten der Dachauer Bands Owing To The Rain (2016), Kandinsky (2017) und der Bigband Dachau (2018) gegeben.

Die Erstellung der Wandmalereien „Peace Unites“ in Oswiecim und hier im Landkreis Dachau schaffte eine intensive Verbindung zwischen den Jugendlichen, die diese Wände gestalteten. Max Mannheimer lächelt von der Wand der Greta-Fischer-Schule, „als möchte er sagen, so muss deutsch-polnische Freundschaft im gemeinsamen Europa aussehen“, so Hoffmann: junge Menschen, die sich für den Frieden gegen rechten Hass und Hetze engagieren. Die Deutsch-Polnischen Kulturtage waren „Highlights, die vor allem auch unseren polnischen Mitbürgern im Gedächtnis bleiben werden“.

Nach den polnischen Kommunalwahlen im Herbst 2018, in denen Marcin Niedziela der neue Landrat wurde, ist die Zusammenarbeit laut Marese Hoffmann noch intensiver geworden. Gemeinsam mit dem Partnerlandkreis veranstaltete der Landkreis Dachau zur Europawahl 2019 einen Wettbewerb für Jugendliche „Mein Europa“, an dem sich viele Schulen in unserem Landkreis beteiligten und 66 kreative Meisterwerke entstanden sind. Im Jahre 2019 feierte der Landkreis Oswiecim 20 Jahre Gebietsreform in Polen. Auch die Delegation aus dem Landkreis Dachau war dabei. Als Anerkennung für die sich immer weiter vertiefende Partnerschaft und Freundschaft überreichte Landrat Marcin Niedziela den Vertretern des Landkreises Dachau eine Verdienstmedaille.

Zwischen dem Max-Mannheimer-Studienzentrum und der Internationalen Jugendbegegnungsstätte in Oswiecim, den wichtigen Bildungseinrichtungen der beiden Landkreise, wurden die ersten Kontakte angeknüpft und die Pläne für eine erfolgreiche Zusammenarbeit in der Zukunft geschmiedet.

„Die kommenden Jahre sollen nun dazu dienen, möglichst viele Kontakte zwischen den Bürgerinnen und Bürgern beider Landkreise herzustellen“, so Marese Hoffmann. Der polnische Generalkonsul Andrzej Osiak betonte bei den Kulturtagen: „Eine Partnerschaft lebt von den Menschen!“

Partnerschaft soll im Sinne Max Mannheimers fortgesetzt werden

Gerade in Zeiten, wo über die Medien oft ein sehr einseitiges Bild von Polen gezeichnet werde, ist es laut Hoffmann wichtig, in persönlichen Begegnungen die andere liberale Seite kennenzulernen. „Deswegen laden wir alle Einzelpersonen, Vereine und Interessierte zur aktiven Mitgestaltung unserer Partnerschaft ein“, sagt Marese Hoffmann. Der Landkreis Oswiecim habe in vielen Bereichen einiges zu bieten, etwa im Sport (Eishockey, Schwimmen), in der Musik (Musikschule, mehrere Chöre, Orchester, Bands), im Brauchtum (Folkloregruppen) und in der Bildungsarbeit (Internationale Jugendbegegnungsstätte und Zentrum für Dialog und Gebet). „Demokratischer Dialog im direkten Kontakt bringt unsere Völker einander näher“, so Hoffmann.

Max Mannheimer, der große Befürworter der Partnerschaft, hat gesagt: „Ihr seid nicht schuld an dem, was war, aber verantwortlich dafür, dass es nicht mehr geschieht“. „In diesem Geiste wollen wir unsere Partnerschaft fortsetzen“, so das Resümee der Partnerschaftsbeauftragten Hoffmann. dn